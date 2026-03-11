Firari suç örgütü üyesi Serkan Akbaba saklandığı evde ölü bulundu

Bodrum Türkbükü’ndeki bir gece kulübünde 2017 yılında meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı azmettirdiği gerekçesiyle kırmızı bültenle aranırken Almanya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen Serkan Akbaba, Ankara İncek’teki bir evde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Akbaba’nın, geçen ocak ayında kamuoyunda Turgutlar çetesi olarak bilinen suç örgütüne ilişkin davada 14 yıl 2 ay hapse mahkûm edildiği ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı anlaşıldı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU BERAAT ETTİ

T24'te yer alan habere göre, 2017 yılında Bodrum Türkbükü’ndeki 2 ayrı eğlence mekanına yaklaşık 600 kişinin eğlendiği sırada düzenlenen ve 19 yaşındaki Furkan Say’ın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı azmettirdiği gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Akbaba 2022 yılında Almanya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti.

Tutuklanan Akbaba’nın daha sonra bu davada beraat ettiği ortaya çıkmıştı.

Ankara’da Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma sürerken, Akbaba’nın Bodrum’daki bu davadan beraatı için Kaplan’ın avukatı Cengiz Haliç’in devreye girdiği iddiaları gündeme gelmişti.

Akbaba bugün Gölbaşı İncek’teki bir evde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

14 YIL 2 AY HAPSE MAHKÛM EDİLMİŞ

Akbaba’nın Ankara’da yeraltı dünyasının önemli isimlerinden “Kürt Ahmet” lakaplı Ahmet Turgut’un yeğeni Şahin Turgut ile birlikte “suç örgütü üyeliği, tefecilik, yağma ve ruhsatsız silah taşıma” suçlarından yargılandığı davada 14 yıl 2 ay hapse mahkûm edildiği ve hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası firar ettiği anlaşıldı.

27 Ocak tarihinden bu yana firari durumda olan Akbaba’nın ikametine çok yakın bir adreste saklandığı, yakınları tarafından kendisine ulaşılamaması üzerine evine çilingirle girildiği ve burada kalp krizi geçirdiğinin tespit edildiği öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan Akbaba, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Akbaba’nın cenazesi, yapılacak otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilecek.