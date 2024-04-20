Firari yağma zanlısı çatıda yakalandı

Samsun’da firari yağma şüphelisi, bir iş hanının çatısında saklanırken yakalandı.

Samsun’un Canik ilçesinde 21 gün önce ikizi ile birlikte karıştığı yağma suçundan aranan T.İ.(33), yakalanmasının ardından dün İlkadım ilçesinde firar etti. Kaçan şahsı yakalamak için tüm ekipler alarm durumuna geçirildi, seferber edildi.

Şahsın İlkadım bölgesinde bir adrese gittiği belirlendi. Canik ilçe araştırma ekipleri adrese intikal ettiği sırada sokağa eş zamanlı giren bir otomobilin hareket ettiği görüldü. Araç kovalandı, şüpheli şahıs araçtan inerek Cumhuriyet Meydanı’nda bir işyerine girdi ancak yapılan kontrolde şahıs burada bulunamadı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından yapılan izleme sonucu şahsın binanın yan tarafında bulunan Cumhuriyet İş Hanı’na atlayarak geçmiş olabileceği değerlendirildi. Bina içerisinde yapılan kontrollerde firari yağma zanlısı T.İ., çatıda saklanmış vaziyette yakalandı.

Polis ekipleri, şahsı ters kelepçe yaparak Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Irmak Şehit Davut Doğan Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü.





