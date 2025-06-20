Firarinin adresinden AKP’li yönetici çıktı

Deprem felaketinde Maraş’taki Palmiye Sitesi 151 kişiye mezar oldu, 17 kişi de yaralandı. 151 kişinin ölümünden sorumlu tutulan AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy’un babası müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ise hâlâ yakalanamıyor.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davada, Hacı Mehmet Ersoy "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanıyor. 26 Aralık 2024’te tutuklanan Ersoy, 17 Ocak’ta tüm itirazlara karşın cezaevinden tahliye edildi.

Tahliyenin gerekçesi ise "Sanığın cezaevi şartlarında ağır hastalığı ve kocama hali nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyeceği" diye açıklandı. Palmiye Sitesi’nde hayatını kaybedenler ile yaralananlar, mahkemeye peş peşe dilekçe vererek karara itiraz etti. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Ocak’ta ailelerin itirazı üzerine müteahhit Ersoy’u tutuklamak üzere yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararına rağmen Ersoy, kayıplara karıştı.

Hacı Mehmet Ersoy

29 Mayıs tarihinde polis ekipleri müteahhit Hacı Mehmet Ersoy’un ikametgahına gitti. Kapıyı Ersoy’un oğlu AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy açtı. Polisler ekiplerinin tutanağında yaşananlar şöyle anlatıldı:

“Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yakalama evrakına istinaden hakkında yakalama kararı bulunan Hacı Mehmet Ersoy isimli şahsın yakalanmasına yönelik yapmış olduğumuz çalışmalarda; Polnet-4 sisteminden yapılan sorgulamada Hacı Mehmet Ersoy’un aktif adresi tespit edildi.

Adreste yapılan araştırmada şahsın bu adreste olmadığı, adreste oğlu Eray Ersoy’un oturduğu, şahısla yapılan görüşmede babası Hacı Mehmet Ersoy ile görüşmediğini, nerede olduğunu bilmediğini beyan etmiştir. Aranan şahsın eski adresine de gidilmiş ve orada da bir başka şahsın oturduğu belirlenmiştir.

Çevrede yapılan araştırmalarda şahısla ilgili herhangi bir bilgi ve bulguya ulaşılamamıştır. Ayrıca şahsın aranması çıktığı zamandan bu zamana kadar idaremiz sınırları içerisinde şahsın gidebileceği ve kalabileceği adreslerde şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda şahsa ulaşılamamış olup, bahse konu aranan şahsı arama ve yakalama çalışmalarımız devam ettiğine dair bu tutanak tarafımızdan tanzim edilerek altı birlikte imza altına alınmıştır.”