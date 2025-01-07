Firariyken yönetim kurulu toplantısına mı katıldılar?

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat günü saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi öğretim üyesinin hazırladığı raporda binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi.

Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamadı.

485 gündür firari olan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in Kervan Pastanesi’nin yönetim kurulundaki süreleri sona erdi. İki sanık firari olmasına rağmen yeniden şirketlerinin yönetim kuruluna seçildi.

TOPLANTIYA MI KATILDILAR?

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 23 Aralık 2024 tarihli sayısında yer alan bilgilere göre, görev süresi dolan Sami Kervancıoğlu 2027 yılının Aralık ayına kadar yeniden Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi. Ortağı Mustafa Pekel’in de Yönetim Kurul Başkanvekili olarak görevlendirildi belirtildi. Kahramanmaraş 3. Noteri’nin şirketin yönetim kurulu kararını 23 Aralık 2024 tarihinde tasdik ettiği ifade edildi.

UZMANLARA GÖRE İKİ YOLU VAR

Uzmanlara göre iki ismin de yeniden yönetim kurula seçilmesinin iki yolu bulunuyor. Birinci yol, şirketin yönetim kurulu toplantısında bir ismin kendilerini temsil etmesi için noterden vekalet vermeleri. İkinci yol ise firari olmalarına rağmen şirketin yönetim kurulu toplantısına katılarak evrak ve defterlere imza atmaları.

SUÇLULAR ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Ezgi Apartmanı’nda oğlu, gelini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Depremin ilk günlerinden beri evlatlarımın hayatını kaybetmesine sebep olanlar gerekli hukuki cezayı alsınlar diye elimden geleni yapıyorum. Bana ‘boşuna uğraşıyorsun, onların arkası güçlü’ diyenler oluyor, hiçbirine aldırmadım hep adalete güvendim fakat görüyorum ki Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel nasıl yakalama kararını haber alıp kaçtılarsa, şimdi de yardım alarak ticari hayatlarına devam ediyor. Yakalanmayacaklarını düşünüyorlar ki bu kadar rahat hareket ediyorlar. Onlara bu rahatlığı sağlayan her kimse onun da hukuki olarak gerekli cezayı alması için mücadeleme devam edeceğim.6 Şubat’ta deprem şehitlerini anmak için şehitliği dolduracak tüm yetkililer önce verdikleri sözleri tutsunlar. Deprem suçlularının en üst sınırdan ceza alacağına dair bizlere söz verilmişti, fakat bırakın cezayı ödüllendirildiklerini izliyoruz” diye konuştu.