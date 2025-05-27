Fırat Arslan ve Gökhan Arslan, Stuttgart’ta buluştu

Boks dünya şampiyonu Fırat Arslan ile eski kickboks dünya şampiyonu Gökhan Arslan, Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde bir araya geldi.

Almanya’nın Stuttgart kentinde, Türkiye Cumhuriyeti himayesinde ve Türk Konsolosluğu’nu temsilen Makbule Koçak Kaçar’ın öncülüğünde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, geçtiğimiz pazar günü büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlikte, iki dünya şampiyonu aynı sahnede yer aldı. Eski kickboks dünya şampiyonu Gökhan Arslan, dört başarılı sporcusuyla; boks dünya şampiyonu ve dünya rekoru sahibi Fırat Arslan ise 11 yetenekli genç sporcusuyla birlikte anlamlı bir spor söyleşisi gerçekleştirdi. Kalabalık bir katılımla gerçekleşen etkinlikte, halk müziği ve canlı performanslar eşliğinde geleneksel Türk mutfağından çeşitli lezzetler sunuldu. Spor, kültür ve toplumsal birlikteliğin ön planda olduğu bu özel gün, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.