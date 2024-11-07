Fırat Aydınus’tan futboldaki teknoloji yorumu

Sakarya’da düzenlenen kariyer söyleyişlerine katılan eski uluslararası futbol hakemi ve yorumcusu Fırat Aydınus, teknolojinin futboldaki yerini yorumlayarak, “Eğer teknolojiyi bu kadar içeriye sokarsak bir yerden sonra hakeme, futbolcuya kameralar takılacak, droneler, sensörler olacak formaların üzerinde. 20 sene sonra yapay zeka futbolu ele geçirecek ve insansız futbol oynanacak“ dedi.

Sakarya’nın değerleri kampüste kariyer söyleşileri ilk bölümünde 2 kez dünya şampiyonluğu bulunan Toprak Razgatlıoğlu, Teknik Direktör ve eski Milli futbolcu Tuncay Şanlı, sunucu Merve Toy, gazeteci ve spor yorumcusu Şansal Büyüka ile eski uluslararası futbol hakemi ve futbol yorumcusu Fırat Aydınus özel konuk olarak, üniversitede öğrenciler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Üniversitenin Turgut Özel Kültür ve Kongre Merkezi Nevzat Kor Salonu’nda gerçekleşen söyleyişinin sunuculuğunu Merve Toy üstlendi. Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında başlayan programda katılımcılar başarı hikayelerini ve hayatlarındaki dönüm noktalarını anlattı. İnteraktif bir şekilde devam eden söyleyişi de katılımcılar gelen soruları yanıtladı.



“Ben hayatım boyunca çalışmanın saati olduğuna inanmadım”

Gençlere öğütlerde bulunan Şansal Büyüka, “Hangi işi yaparsanız yapın en iyi şekilde yapmaya çalışın ve pes etmeyin. Kolay işi yaptığınızda sıradanlaşıyorsunuz, zor işi yaptığınızda sıra dışı oluyor, fark ediliyorsunuz ve öne çıkıyorsunuz. Ben hayatım boyunca çalışmanın saati olduğuna inanmadım. Hele ki genç yaşta daha da fazla koşmak lazım. Güç ve mantık yerindeyken, akıl çok iyi çalışırken bunların hakkını vermek lazım” dedi.



“Yarıştığım motor en iyi motor değil”

2 kez dünya şampiyonluğu bulunan Toprak Razgatlıoğlu ise yarışlarda sağladığı motivasyon süreçlerini anlatarak, “BMW ile yola devam etmemizin neticesine vardık ve bir sürü, “Kariyerini bitireceksin, şampiyon olamayacaksın, şampiyon olamayacak bir motorla kendi kariyerini riske atıyorsun” diye haber oldu. Bu durum bizi strese soktu aslında bir yanda da farklı kafa yapısı ve mantaliteyle sezona başlamış oldum. Öyle bir şeye imza attım ki kimsenin bize inanmadığı, güvenmediği bir durumdu ve bu zamana kadar hiçbir başarısı olmayan bir takımdı. Burada bizim bir şey yapmamız gerekiyordu insanlara veya o dünyaya bir şey göstermemiz gerekiyordu. Kimi çok iyi sürüyor kimi çok iyi yarışıyor ama kafa yerinde olmadığı zaman bence her şey tamamen boş ben onu gördüm bu sene. Yarıştığım motor en iyi motor değil ama ben psikolojik olarak kendimi o kadar hazırlamışım ki o motor ile başka seviyelere geldim. Çok beklenmedik bir dünya şampiyonluğu elde ettik. Dünyaca ses getirdik aslında ama bizim ülkemizde pek fazla kıymeti bilinmiyor. Futbol daha fazla öne çıktığı için. Benim aslında kariyerimin değiştiği yer 2019’da dünya şampiyonasında ilk aldım birincilik. Fransa’da almıştım bunu 17’nci sırada başlayıp birinci sırada bitirmem aslında benim Yamaha ile anlaşmamı sağlamıştı ve 2021 de de dünya şampiyonu olmuştum” diye konuştu.



“Biz ileriye doğru gideceğimize 15 yıl geriye döndük, futbol kültürümüzü kaybettik”

Kariyer planlaması hakkında konuştuktan sonra futbolun bir oyun olduğunu ve hatalar zincirinde olduğunu aktaran teknik direktör Tuncay Şanlı, “Ben oynarken de hakemler ile hiçbir problemim olmadı evet kırmızı kart yedim ama oda bilinçsiz bir şekilde ve seyircisiz oynan bir maçtı. Ben hiçbir zaman hakem hususuyla alakalı konuşmadım konuşmakta istemiyorum. Bizim gayemiz şu olmalı; ülke futbolunu nereye getirebiliriz? Daha iyi ne olabilir? Biz ileriye doğru gideceğimize futbolda 15 yıl geriye döndük. Hakemler üzerinden konuşuyoruz hep ama biz hakemlere hiç yardımcı olmuyoruz ki olamadık ta o yüzden bu problemi konuştuğumuzda hiçbir yere gitmiyor. Hakem hata yapmıştır, art niyet vardır ben bilemem onu oyunuma bakarım, oyun bize keyif veriyor mu? Vermiyor maalesef futbol kültürümüzü kaybettik onu geri kazanmalıyız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.



“20 sene sonra yapay zeka futbolu ele geçirecek ve insansız futbol oynanacak“”

‘VAR’ sistemi ve futbolun teknolojiyle birleşmesi hakkında konuşan eski uluslararası futbol hakem ve yorumcusu Fırat Aydınus, “Hakemken bile ‘VAR’ destekleyen bir insan değildim. Çünkü kurallarda hakemin takdirine göre aşağıdakiler olur ise cezalandırılır 10 kusurlu hareketten bahsediyorum. Dolayısıyla yoruma açık pozisyonlarda 47 hakemin içinden bile farklı farklı yorumlar çıkar. O zaman salt doğruyu bulabilme imkanı yoktur ve futbol yoruma açık bir oyundur. Kuralları yazılmış yorumlanan bir oyundur. ‘VAR’ sadece teknolojik anlamda topun içeri girip girmemesi, ceza sahası içinde mi? Dışında mı? Veya ofsayt pozisyonu bunun haricinde herkese göre pozisyonlar değişebilir. Eğer teknolojiyi bu kadar içeriye sokarsak bir yerden sonra hakeme, futbolcuya kameralar takılacak, droneler, sensörler olacak formaların üzerinde. 20 sene sonra yapay zeka futbolu ele geçirecek ve insansız futbol oynanacak. Futbol hatalar oyunudur, zevki temaşa ve gösterisi buna dayanır. O yüzden ‘VAR’ın ve teknolojinin kullanılmasının tarafındayım ama bu kadar futbola sirayet edilmesine karşıyım teknoloji ilerleyen bir şey” ifadelerini kullandı.