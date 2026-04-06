Fırat Aydınus’tan Yasin Kol yorumu

Eski Süper Lig hakemi Fırat Aydınus, Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada tartışmalı hakem kararlarını değerlendirdi.

Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol’un performansına ilişkin görüşlerini paylaşan Aydınus, bazı kritik pozisyonlarda doğru, bazı anlarda ise hatalı kararlar verildiğini ifade etti.

Aydınus, mücadelenin 56. dakikasında Fenerbahçe’nin ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde hakemin doğru karar verdiğini belirtti.

DOĞRULAR VE YANLIŞLAR

Deneyimli yorumcu, 68. dakikada sarı-lacivertli takımın ceza sahasında Guendouzi’nin koluna gelen top sonrası oyunun devam ettirilmesinin de doğru bir karar olduğunu dile getirdi.

Bununla birlikte maç yönetiminde bazı hatalara dikkat çeken Aydınus, hakem Yasin Kol’un faul ve sarı kart tercihleri konusunda yanlış kararlar verdiğini vurguladı. Karşılaşmanın genelinde performansı “çok kötü değil” şeklinde değerlendiren Aydınus, son dakikalarda verilen penaltı kararına ise net bir şekilde karşı çıktı.

Aydınus, “Böyle stresi yüksek bir maç için genel anlamda kötü değildi diyecekken, son dakikada verdiği penaltının hatalı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.