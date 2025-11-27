Fırat Epözdemir duruşmasında erteleme kararı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Fırat Epözdemir, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı davada bugün üçüncü kez hâkim karşısına çıktı.

Halktv.com.tr'nin haberine göre mahkeme, bir sonraki duruşmayı 29 Ocak 2025 tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

Silahlı terör örgütü üyeliği ve propaganda suçlamalarıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan avukat Fırat Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 23 Ocak’ta gözaltına alınmıştı.

25 Ocak'ta tutuklanan ve 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla yargılanan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Fırat Epözdemir, 29 Mayıs'ta İstanbul Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkmış ve yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmıştı.