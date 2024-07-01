Fırat Kalkanı bölgesinde Türkiye aleyhtarı gösteriler: TIR'lara saldırıldı, bayraklar parçalandı

Türkiye'nin Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu bölgesindeki el-Bab, Azez ve el-Rai yerleşim yerlerinde Türkiye karşıtı gösteriler başladığı belirtildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bu bölgede Türkiye'den gelen TIR'lar saldırıya uğrarken PTT binalarının boşaltıldığı bildirildi.

Türkiye'nin Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu bölgesindeki el-Bab, Azez ve el-Rai yerleşim yerlerinde Türkiye karşıtı gösteriler başladığı belirtildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bu bölgede Türkiye'den gelen TIR'lar saldırıya uğrarken PTT binalarının boşaltıldığı bildirildi.

Henüz resmi açıklama yapılmayan olaylarla ilgili gelişmeler ise sosyal medyaya yansımaya devam ediyor. Bazı görüntülerde Türk bayraklarının indirildiği, tahrip edildiği görülüyor. Kalabalığın indirilen bayraklar yerine Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrağı olarak bilinen üç yıldızlı bayrağı göndere çektiği görüntüler de yer alıyor.

Öte yandan askerler ile göstericiler arasında gerginlik yaşandığı, yer yer havaya ateş açılarak kalabalığın dağıtıldığı da aktarılan bilgiler arasında. Bir başka görüntüde ise Türkiye'den giden bir araçtaki kişilerin darp edildiği görüldü.

TÜRKİYE-SURİYE GÖRÜŞMESİNE TEPKİ

Gerginliğin çıkış sebebi olarak Kayseri'de yaşananlar gösterilse de videolardan birinde “Siz bizi Beşar Esad’a sattınız. İster misiniz bizde sizi PKK’ye satalım” diye bağırdığı bildiriliyor.

Son dönemde Suriye ile normalleşme adımlarının gelmesi bekleniyordu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birkaç gün önce “Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebep yok. Geçmişte nasıl yaptıksa yine yapabiliriz. Suriye’nin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Biliyorsunuz ailece görüşmeye varana kadar sayın Esed’le geçmişte nasıl yaptıksa yeniden yapmamamız için bir sebep yok" demişti.