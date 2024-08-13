Fırat Nehri’nde kaybolan Ahmet’in cansız bedeni bulundu
Gaziantep’in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri’ne giren Ahmet Kurt (14), bir süre suda çırpındıktan sonra kayboldu. Ekiplerin yaptığı çalışmada 2 saat sonra talihsiz çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Kaynak: DHA
Olay, öğleden sonra meydana geldi. Fırat Nehri’ne giren Ahmet Kurt, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik arama çalışmasının ardından Ahmet Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri incelemesinin ardından Kurt'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.