Fırat Nehri’nde tatlı su samuru görüntülendi

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesinde, Fırat Nehri’nde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan tatlı su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Halfeti’den geçen Fırat Nehri kıyısında gezen vatandaşlar, sazlık alanda hareket eden bir tatlı su samurunu fark etti. Bir kişi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, su samurunun nehirde bir süre yüzdüğü, ardından kıyıya çıkarak kayalıklarda dolaştığı ve sonrasında nehre dönüp gözden kaybolduğu görüldü. (DHA)

FOTOĞRAFLI