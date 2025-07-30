Fırat’ın doğusu Şam’a veriliyor

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ABD’nin Ortadoğu elçisi Tom Barrack’ın temasları sonuç verdi, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) lideri Mazlum Abdi, Ahmed el Şaraa ile yapılan anlaşmaya uyacaklarını söyledi. Süleymaniye merkezli Channel 8’e konuşan Abdi, "SDG’nin Suriye Savunma Bakanlığı’na entegre edileceğini" söyledi. SDG Başkanı, "Suriye’nin ‘merkezi askeri otorite’ altında iki ordusu değil, tek ordusu olacak" dedi.

Paris’teki bir sonraki görüşmelere katılacağını da duyuran SDG lideri, kontrol altında tuttukları Fırat’ın doğusundaki Rakka, Haseki ve Deyrizor’a Şam hükümeti yapılarının dönmesi için başvuruda bulunduklarını da ekledi. Abdi, "10 Mart anlaşmasını uygulamaya odaklandık, ancak uygulama zaman alacak" dedi. Mutabakatın uygulanmasının kendilerinden ve Şam’dan kaynaklanan sebeplerden dolayı yavaş ilerlediğini belirtti.

KÜLTÜREL HAKLAR SÖZÜ

Anlaşmaya göre SDG’ye bağlı milisler, Şam hükümetine katılacak ve Suriye ordusu olarak hizmet verecek. Bunun yanında SDG’nin bulunduğu iller de tamamen Suriye hükümetine bağlanacak.

Abdi, "Şam, Kürt dili ve kültürel haklarını güvenceye almaya hazır. Kürt ve Arap bölgelerinde Kürtçe’nin de resmi bir dil olmasını talep ediyoruz" dedi.

PARİS’E GİDECEK

Abdi, Paris’teki toplantıya katılacağını belirterek, Kuzey ve Doğu Suriye’deki ateşkesi daha geniş kapsamlı bir barışa dönüştürmek istediklerini söyledi. Abdi, "Suriye hükümetinde bana herhangi bir görev teklif edilmedi. Şeri ile görüşmem olumlu geçti ve üç saat süren görüşmenin ardından bir anlaşmaya varabildik. Tek seçeneğimiz Şam ile diyalog kurmak" dedi.

SDG Başkomutanı, Süveyda sahilindeki olaylarla ilgili olarak da şunları söyledi: "Süveyda’daki olaylar, müzakereleri sürdürmemiz ve bir anlaşmaya varmamız için bizi cesaretlendiriyor. Hepimiz Suriye’nin birliği konusunda hemfikiriz; bu, ülkeyi bölmek anlamına gelmiyor."