Fırat’ın doğusunda yüksek gerilim var

ABD’nin kontrol ettiği Fırat’ın doğusunda Kürtlerin ana yapısını oluşturduğu SDG ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar yaklaşık bir haftadır sürüyor. ABD ‘barışçıl çözüm’ çağrısı yaptı, Türkiye tetikte.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Suriye’nin doğusunda, ABD’nin kontrolündeki Deyrizor bölgesinde gerilim yüksek. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Arap aşiretleri arasında bölgede yaşanan çatışmalar beşinci gününü geride bıraktı. Merkezi Londra’da olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Conoco gaz sahası yakınlarında devam eden çatışmalarda en az 58 kişinin hayatını kaybettiğini bilirdi. Ölenler arasında biri çocuk 6 sivilin de bulunduğu belirtildi.

Ana omurgası Suriyeli Kürtlerden oluşan SDG’nin Arap aşiretlerinin oluşturduğu Deyrizor Askeri Konseyi Başkanı Ahmet El Habil’i, yolsuzluk ve casuslukla suçlayarak tutuklaması çatışmaların fitilini ateşlemişti. 27 Ağustos’ta patlak veren çatışmalar, Arap aşiretlerinin de katılmasıyla büyümüştü. El Habil’in uyuşturucu ve kaçakçılıktan da önemli bir gelir elde ettiği aktarıldı.

ANKARA KAYGILI

Çatışmalara ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, bir süredir gelişmelerin yakından ve kaygıyla takip edildiğini bildirdi. Çatışmaların SDG’nin Suriye’nin kadim halklarını şiddet ve baskı uygulayarak tahakküm altına alma girişimlerinin yeni bir tezahürü olduğunun ileri sürüldüğü açıklamada, bu durumun SDG’ye destek verenlerce görülmesi gerektiği kaydedildi. SDG’nin bu amaç ve niyetini IŞİD ile mücadele savıyla perdelemek istediği de kaydedildi.

ABD’DEN TARAFLARA ÇAĞRI

ABD, SDG ve Arap aşiretlerine çatışmalara son verme ve sorunu barışçıl yollardan çözme çağrısı yaptı. Washington’un 2012’de faaliyetlerini askıya aldığı Suriye’deki Büyükelçiliğin yaptığı açıklamada, ‘‘Şiddet son bulmalı’’ dendi.

Fırat’ın doğusundaki Tabiye kasabası yakınlarında bulunan Conoco doğalgaz sahasının ABD’nin öncülük ettiği IŞİD’le mücadele için kurulan Uluslararası Koalisyon’a bağlı birlikler de konuşlu bulunuyor. Uluslararası Koalisyon da taraflara çatışmalara son verme çağrısı yapmıştı.

SDG, Suriye’de 2019’da IŞİD’le mücadelede başarı kazanılmasında önemli rol oynamıştı. Türkiye SDG’nin ana omurgasını oluşturan YPG’yi PKK’nin bu ülkedeki uzantısı olarak görüyor. ABD’nin bölgede yüzlerce askeri bulunuyor ve bu askerler SDG ile ortak hareket ediyor. Mart 2011’de bölge ülkeleriyle birlikte Suriye’yi çatışmalara sürükleyen ABD, ardından Fırat’ın doğusuna yerleşmişti.

DEYRİZOR’A HAVA SALDIRISI

Arap aşiretlerle SDG arasındaki çatışmasına sahne olan Deyrizor’da, ABD de ‘‘İran destekli gruplara’’ hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Kentin güneydoğusundaki Irak sınırında Elbukemal’dan Fırat nehrine uzanan Cisr Haşebi olarak bilinen köprü ve çevresinde ABD’ye ait savaş uçakları askeri araçları hedef aldı. Vuruman araçlardaki mühimmatların patladığı ve ölenlerin olduğu bilgisi verildi.