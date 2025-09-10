Firavun divanında yargılanmayız

Haber Merkezi

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşması Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görüldü. İstanbul Barosu yöneticileri, 1 saat boyunca ne duruşmanın yapılacağı yerleşkeye ne de baroya tahsis edilen odaya alınmadı. İstanbul Barosu, konuya dair "Bu durum Adil yargılanma hakkının ne ölçüde zedelendiğinin bir göstergesidir." açıklamasına yaptı. Askerler, 1 saatten uzun sürenin ardından Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerini odaya aldı.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesinin 12’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılandıkları davayı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, barolarının başkanları, uluslararası hukuk örgütlerinin temsilcileri izledi. Ayrıca çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisi de baro yöneticilerine destek için duruşmayı takip etti.

İRADEMİZ BASKI ALTINDA

Mahkeme heyetinin duruşma salonuna gelmesinin ardından duruşmaya başlandı. İlk olarak geçen duruşmada beyanı alınmayan İstanbul Baro Yöneticisi Metin İriz’in savunması istendi. “Savunma yapmayacağım” diyen İriz, “Mahkemeniz duruşmamızı Silivri cezaevine sürmüştür. Bizim davamızdan daha fazla sanık olan dosyalara Çağlayan’da baktığınızı biliyoruz. Duruşmanın burada yapıldığını bilen herkes ‘Silivri soğuktur’ diyor. Soğukta tutma bir işkence yöntemidir. Silivri Cezaevi dünyada bu ünüyle anılan cezaevleri arasına girmiştir. Burada duruşma salonu hemen karşıda cezaevi var. Bu irademizi baskı altına almaya çalışmaktır. Duruşmayı Çağlayan’a taşımanız durumunda savunma yapacağım. Burada irademiz baskı altına alındığı için savunma yapmayacağım” dedi.

Daha sonra beyanda bulunan İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu da duruşmanın kentteki başka uygun bir salonda görülmesini talep etti. Yargılama sürecinde çok sayıda hukuka aykırılık yaşandığını ifade eden Kaboğlu, dosyanın Anayasa Mahkemesine taşınmasını talep etti. Adil yargılanmaya dair ilkeleri sıralayan Kaboğlu, buradaki yargılamada bu ilkelerin işletilmediğini dile getirdi. Kaboğlu bu nedenle yürütülen yargılamanın hukuksuz olduğunu ifade etti.

Bir hukuk kurumunun, hukuk ihlal edilerek yargılanmasının dünyada eşi benzeri olmadığını söyleyen İstanbul Baro Başkanı, “Çağlayan ile Silivri’de hukuk kuralları farklı uygulanıyor. Adil yargılama için duruşmanın Çağlayan’da yapılması şarttır” ifadelerini kullandı.

Hrant Dink ve Tahir Elçi cinayetlerini hatırlatan Kaboğlu, “Dosyaları okuduktan sonra bu cinayetlerin kolluk-savcılık-yargı üçgeninde nasıl gerçekleştiğini gördüm. Geçtiğimiz günlerde emniyet ‘İstanbul Barosu Başkanı’nın korunmaya ihtiyacı yoktur’ demişti” diyerek hukuk ve adalet talep ettiklerini dile getirdi.

ALKIŞLI PROTESTO

Kaboğlu’nun beyanlarından sonra mahkeme başkanı taleplere ilişkin savcıya mütalaasını sordu. Yargılamanın güvenli şekilde sürdürülmesi için yargılamanın mevcut salonda sürdürülmesini istedi. Mahkeme heyeti talep ve mütalaaya dair karar vermek için duruşmaya ara verdi. Avukat beyanlarına devam edilmesini istediklerini söyleyen avukatların talebi mahkeme tarafından dikkate alınmadı. Avukatlar alkışlarla mahkeme heyetini protesto etti.