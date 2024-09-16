Fırın işçileri sigortasız çalışmaya karşı iş bıraktı

Haber Merkezi

Diyarbakır Fırın İşçileri Komisyonu, çalışma saatlerinin düşürülmesi, sigorta primlerinin yatırılması, izin ve ücretlerinin iyileştirilmesi için dün iş bıraktı. MA'nın haberine göre DİSK’e bağlı Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası (Gıda-İş) Diyarbakır Fırın İşçileri Komisyonu, çalışma saatlerinin düşürülmesi, izin ve ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle Dağkapı Meydanı'nda açıklama yaptı.

Burada konuşan Gıda-İş Genel Sekreteri Ufuktan Öden, “İşlenen suça kulaklarınızı tıkamayın. Derhal buraya müfettişler atanmalı bu fırınlar denetlenmelidir. Bu işçi arkadaşlarımızın ana sütü gibi hak olan sigorta hakkı bir an önce ödenmelidir. İş yerlerimizde huzur, çocuklarımıza helal ekmek götürmek istiyoruz ancak fırın işverenleri suç işleyerek, sigortamızı ödemeyerek, tatil haklarımızı tanımayarak suç işlemeye devam ettikleri sürece mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Fırın İşçileri Komisyonu adına açıklamayı yapan fırın işçisi Mehmet Sıddık Ezgin ise, kuralsız, sigortasız, yasaların belirlediği çalışma saatlerinin üzerine tatil ve dinlenme hakkı dahi verilmeyerek çalıştıklarını vurguladı. Çalışma saatleri ve iş güvencesi olmamasından kaynaklı kölelik düzeninde çalıştıklarını dile getiren Ezgin, "Tüm fırınların denetlenmesini ve ülkenin iş yasasına aykırı işçi çalıştıran tüm fırın işverenlerine yaptırım uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.