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Fırında unutulan köz yangın çıkardı

Çorum’da fırında unutulan köz yangına neden oldu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 30.10.2024 23:52
  • Giriş: 30.10.2024 23:52
  • Güncelleme: 30.10.2024 23:53
Kaynak: İHA
Fırında unutulan köz yangın çıkardı


Edinilen bilgilere göre, Şeyh Eyüp sokak üzerinde bulunan bir fırında unutulan köz fırında bulunan odunları tutuşturdu. Fırından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında fırında maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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