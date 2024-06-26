Firma sahiplerine dokunulamadı

İki stajyerin ölümüyle sonuçlanan iş cinayetinde sanıkların adli kontrol şartı da kaldırıldı. Baba Çetin “Biz adaletin yanımızda olmasını talep ediyoruz’’ dedi.

İki yıl önce iki stajyer öğrencinin ölümü, birinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan iş cinayetine ilişkin davanın duruşması Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan tutuksuz 5 sanık katıldı. Pasifik İnşaat’ın taşeron firması Bozbaşoğulları İnşaat’ın işveren vekili İnan Yücel ile ustabaşı Bayram Yüksel, inşaat mühendisi Alpcan Ergüven, iş güvenliği uzmanı Emrah Akyol, Pasifik İnşaat Proje Müdürü Sinan Kar için avukatları adli kontrol şartının kaldırılmasını istedi. Mahkeme 5 sanık hakkındaki adli kontrol kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Taha Öztürk’ün yakınlarının avukatı Zekeriya Murat Yıldız, “Söz konusu şirketlerin yetkililerinin ve ortaklarının ismi görülüyor. Yetkililerin beyanlarının da alınmasını istiyoruz’’ dedi. Yaşamını yitirenlerden Emre Çetin’in babası İsmail Çetin de “Dosyada eksik evrakların tamamlanmasını talep ediyorum. Cinayet gibi bir kaza var ortada. Bizler mağdur olan aileler olarak biz acı çekerken adaletin yanımızda olmasını talep ediyoruz’’ diye konuştu.

Mahkeme, söz konusu dosyada adı geçen şirketlerin yetkililerinin dinlenilmesi talebini bir önceki duruşmada ‘’lekelenmeme hakkı’’ gerekçesiyle reddederken, bu duruşmada da “dosyaya katkı sunmayacağı’’ gerekçesiyle reddetti.

Müşteki avukatlarından Zekeriya Murat Yıldız, mahkemenin verdiği karara, “Hukuku katlettiniz’’ diyerek tepki gösterdi. Duruşma 8 Ekim’e ertelendi.

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NE OLMUŞTU?

AKP’li Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın projesinde 15 Ağustos 2022 günü iş cinayeti meydana geldi. Meteorolojinin fırtına uyarılarına rağmen çalışmanın sürdüğü şantiyede sabitlenmeyen beton kalıp fırtınanın etkisiyle üç stajyer öğrencinin üzerine devrildi. Emre Çetin ve Taha Öztürk yaşamını yitirdi. ODTÜ Mimarlık öğrencisi Ege Kıratlı ise ağır yaralandı.