Firmalar anlaştı: Otobüs fiyatlarına dev zam

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilerken, iktidarın ekonomik politikaları fiyatları dengelemekte yetersiz kaldı.

Enerji fiyatlarının yükünü sırtlanmak zorunda kalan vatandaş şimdi de ulaşımın maddi çilesini çekecek.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, 360 otobüs firmasının anlaşmaya vardığını, ve bayram öncesinde ulaşıım ücretlerine önemli oranda zam geleceğini açıkladı.

Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre ulaşıma yüzde 20 zam gelecek.

İstanbul - İzmir arası otobüs ile ulaşım şuan halihazırda bin 300 lira seviyelerinde. Bayram öncesi gelmesi planlanan zamla birlik bu rakam bin 560 liraya yükselecek.

BAZI ŞEHİRLERARASI OTOBÜS BİLET FİYATLARI ŞÖYLE:

İstanbul-İzmir ---> Zamsız: bin 300 lira | Zamlı: bin 560 lira

İstanbul-Kastamonu ---> Zamsız: bin 250 lira | Zamlı: bin 500 lira

İstanbul-Rize ---> Zamsız: bin 850 lira | 2 bin 220 lira

İstanbul-Sivas ---> Zamsız: bin 900 lira | Zamlı: 2 bin 280

İstanbul-Iğdır ---> Zamsız: 2 bin 100 lira | Zamlı: 2 bin 520

İstanbul-İnegöl ---> Zamsız: 1000 lira | Zamlı: bin 200 lira