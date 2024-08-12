Firmalar için büyük bir iflas dalgası kapıda

Ekonomi Servisi

Ekonomi Profesörü Emre Alkin, 2024 yılında iflasın eşiğine gelen pek çok şirketle ilgili dikkat çekici bir analiz sundu. Alkin, son dönemde artan konkordato ve iflas taleplerine değinerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Alkin, kaleme aldığı yazısında, uluslararası bir kuruluşun raporuna atıfta bulunarak, 2024 yılında Türkiye'deki şirketlerin büyük bir kısmının iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Alkin, bu duruma sebep olan faktörlerin artık herkes tarafından bilindiğini belirtti.

Alkin, "Uygulanan ekonomik programın özel sektör üzerinde olumsuz etkiler yarattığını, 2025 ve 2026 yılları için de olumlu bir beklentinin olmadığını görüyoruz. Küresel finans kurumları da benzer şekilde, 'Eğer Türkiye iki yıl daha düşük büyüme yaşamazsa enflasyon sorununu çözemez' şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Bu da önümüzdeki zorlukların göstergesi. Firmaların finansman ve ödeme güçlüğü, kârsızlık, istihdam düşüşü ve işsiz kalanların ödeme sorunları gibi problemlerle karşılaşacağız" dedi.

Merkez Bankası'nın Eylül ayında politika faizini düşürme olasılığını düşük gördüğünü belirten Alkin, Ekim ya da Kasım ayında kesinlikle bir faiz indirimi beklediğini söyledi. Ayrıca, mevcut küresel piyasa koşullarında Merkez Bankalarının bu baskıya dayanamayacağını ve Türkiye'nin küresel türbülansa hazırlıksız yakalandığını dile getirdi.