Firmanın avukatına soruldu: Ürünlerinden domuz eti çıkan firma Köfteci Yusuf mu?

Ünlü zincir restoran Köfteci Yusuf'un avukatı, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde 2 şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edilen ancak şirketin aldığı mahkeme kararı nedeniyle ismi açıklanamayan firmanın Köfteci Yusuf olduğu" iddialarına ilişkin sorulara konu hakkında bilgisi olmadığını, açıklama yapamayacağını ve iddialara cevap veremeyeceğini belirterek yanıt verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklamaya devam ederken, TarımdanHaber Genel Yayın Yönetmeni Sadettin İnan, dikkat çeken bir iddiada bulunmuştu.

TV5'te katıldığı canlı yayında, Türkiye'nin en ünlü köfte zincirinin ürünlerinde domuz eti tespit edildiğini belirten İnan, "O firma listede yer alsaydı, Türkiye'de yer yerinden oynar, gündem değişirdi" demişti. "Bakanlık bir et firması ile ilgili domuz eti tespitinde bulunuyor, fakat firma konuyu yargıya taşıyor. Mahkeme, firma lehine yürütmeyi durdurma kararı aldığı için o firma taklit/tağşiş listesinde yer almamış" şeklinde konuşan İnan, vatandaşları bu konuda uyanık olmaya çağırmıştı.

İnan'ın açıklaması, tartışmalara neden olurken, sosyal medyada söz konusu firmanın Köfteci Yusuf olduğu iddia edilmişti.

Gazete Pencere'den Leyla Aydoğan'ın ulaştığı Köfteci Yusuf'un avukatı Ali Uslu, konu hakkında bilgisi olmadığını, açıklama yapamayacağını ve iddialara cevap veremeyeceğini belirtti.