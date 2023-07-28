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Fırtına cami minaresini yıktı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresinin külahı yıkıldı.

Ajans Haberleri
  • 28.07.2023 23:48
  • Giriş: 28.07.2023 23:48
  • Güncelleme: 28.07.2023 23:48
Kaynak: İHA
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Fırtına cami minaresini yıktı


Kavşut köyünde etkili olan fırtına caminin minaresinin külahını yıktı. Yıkılan minarenin külahı büyük bir gürültü ile çatıya düşerken, o sırada camide cemaatin bulunmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi.
Dün akşam saatlerinde etkili olan kum fırtınasının camii minaresine zarar verdiğini belirten köy sakinleri, akşamüstü büyük bir gürültü duyduklarını, rüzgara dayanamayan caminin minaresinin külahının yıkıldığını gördüklerini söyledi.

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