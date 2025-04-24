Fırtına çatıları uçurdu, hasar tespit çalışmaları başladı

Tunceli’de etkili olan fırtına nedeni ile bazı binaların çatıları uçtu. Ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Tunceli’de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Merkez ilçeye bağlı Atatürk, Esentepe ve İnönü mahalleleri ile Ovacık ilçesine bağlı Tepsili köyünde çatı uçması ihbarları alındı. Merkez mahallelerde yaşanan çatı uçmalarıyla ilgili olarak AFAD ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Hasar tespit çalışmaları için görevlendirilen ekipler bölgede incelemelerine başladı.

Ovacık ilçesine bağlı Tepsili köyünde meydana gelen çatı hasarlarıyla ilgili ise hasar tespit ekibinin yarın sabah saatlerinde bölgeye geleceği bildirildi. Yetkililer, vatandaşların dikkatli olmalarını ve hasarlı yapılara yaklaşmamalarını istedi.