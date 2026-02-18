Fırtına deplasmanda daha farklı esiyor

Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON (DHA) – TRABZONSPOR, bu sezon topladığı 45 puanın 21’ini deplasman 18’ini iç saha galibiyetlerinden elde ederken, kalan 6 puanı ise beraberliklerle hanesine yazdırdı. Bordo mavililer, özellikle dış sahada topladığı puanlarla dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

Geçen sezon deplasmanda büyük hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor, bu sezon dış sahada gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Bordo mavililer, bu sezon geride kalan 22 hafta itibariyle deplasmanlarda elde ettiği galibiyetlerden 21 puan, iç saha galibiyetlerinden ise 18 puan topladı. 2024-25 sezonunda dış sahada oldukça zorlanan ve 38 haftalık periyodun tamamında yalnızca 3 deplasman galibiyeti elde eden bordo-mavililer, bu galibiyetleri 28’inci haftada göreve gelen teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde almıştı. Tekke ile birlikte Başakşehir’i 3-0, Adana Demirspor’u 1-0 ve sezonun son haftasında Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, deplasmanda sezonu geç açmıştı. Bordo mavili takımda bu sezon ise tablo tamamen değişti.

DIŞ SAHADA YÜKSELEN GRAFİK

Trabzonspor, 2025-26 sezonunun 22’nci haftası itibarıyla deplasmanda Kasımpaşa’yı 1-0, Karagümrük’ü 4-3, Çaykur Rizespor’u 2-1, Başakşehir’i 4-3 ve Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. İkinci yarıda Kocaelispor’u 2-1 ve Samsunspor’u 3-0 yenerek dış sahadaki galibiyet sayısını 7’ye çıkaran bordo-mavililer, bu maçlardan 21 puan topladı. Geçen sezonun tamamında 3 deplasman galibiyeti alan Trabzonspor, bu sezon henüz 22’nci hafta itibarıyla bu sayının iki katından fazlasına ulaştı.

İÇ SAHADA DA İSTİKRAR

Bordo-mavililer iç sahada ise Kocaeli’yi 1-0, Antalyaspor’u 1-0, Kayserispor’u 4-0, Eyüpspor’u 2-0 ve Konyaspor’u 3-1 mağlup etti. İkinci yarıda Kasımpaşa’yı 2-1 yenerek iç sahadaki galibiyet sayısını 6’ya çıkaran Trabzonspor, Papara Park’ta 18 puan topladı.

DIŞ SAHADA ÖZGÜVEN MESAJI

Geçen sezon deplasmanda kırılgan bir görüntü sergileyen Karadeniz ekibi, bu sezon ise öne geçtiği maçlarda skoru koruyan, tempoyu doğru ayarlayan ve geçiş hücumlarını etkili kullanan bir yapıya büründü. Bordo-mavililer için bu sezonun en belirgin değişimi, deplasmana 'puan kaybetmemek' için değil, 'kazanmak' için giden bir takım kimliğinin oluşması oldu.

