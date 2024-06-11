Fırtına Deresi'nde amatör bot devrildi: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor

Fırtına Deresi'nde amatör botun devrilmesi sonucu kaybolan 2 kişi aranıyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi'nde amatör bot devrildi.

Suya kapılarak sürüklenen 4 kişiden 2'si, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma, AKUT ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler rafting parkur alanı olarak da kullanılan bölgede kayıp 2 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı.