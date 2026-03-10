Fırtına dinmiyor: Benzine bir zam daha

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle fırlayan Brent petrol fiyatları akaryakıta yansımaya devam ediyor.

Savaşın ardından bir kaç kez gelen akaryakıt zammı haberlerine Eşel Mobil Sistemi freni bile yetmiyor. Milyonlarca araç sahibi, lojistik sektörü ve çiftçiler akaryakıta gelen zamlarla sarsılıyor.

Gece gelen zam hazmedilmeden yeni bir haber geldi.

BU GECE YENİ ZAM

Dün gece yarısı motorine 53 kuruş, benzine 39 kuruş zam gelmişti.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre bu gece yarısı da benzine 80 kuruş zam gelecek.

Geçen hafta da motorin grubuna 3,11 TL, benzine 92 kuruş zam gelmişti.