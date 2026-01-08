Fırtına duvarı Kordon’da taşkını önledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kordon’da deniz taşkınlarını önlemek ve İzmirlilerin kıyı şeridini daha konforlu kullanmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği geçici fırtına duvarı, kenti etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına sırasında deniz taşkınını engelledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından geçici fırtına duvarının kapılarını aktif hale getirerek olası risklere karşı önlem aldı.

Yağış boyunca Kordon’da kontrollerini sürdüren ekipler, özellikle sabah saatlerinde etkisini artıran dalgaların kıyı bandını aşmasına engel oldu. Yağışların etkisini kaybetmesinin ardından fırtına duvarının kapıları kontrollü şekilde açılmaya başlandı. Fırtına duvarının özellikle Cumhuriyet Meydanı etabı, yağış sonrası oluşan dalgaların günlük yaşamı olumsuz etkilemesini önledi. Proje kapsamında gerçekleştirilen peyzaj düzenlemelerinde alana yerleştirilen tuzlu suya dayanıklı bitkiler sayesinde hem çamurlaşma oluşmadı hem de Kordon’un yeşil dokusu korundu. Kıyı koşullarına uygun şekilde tasarlanan peyzaj düzenlemesi, biriken sulara rağmen yeşil alanların zarar görmesini önlerken, bölgede yaya ve çevre güvenliğinin de sağlanmasına katkı sundu.

NELER YAPILDI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kordon’da su taşkınlarını önlemek amacıyla “Acil Eylem Paketi” kapsamında 2025 yılı mart ayında Alsancak Limanı ile Cumhuriyet Meydanı arasında kalan 1.700 metrelik sahil şeridinde, kıyıya paralel uzanan geçici fırtına duvarı ve sel kapılarının imalatını tamamladı. Proje kapsamında ayrıca alanın peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirildi, kıyı şeridindeki sosyal alanlar yenilenerek yurttaşların daha güvenli ve konforlu kullanımına sunuldu.