Fırtına, Ernest Muçi'yle kazandı

Süper Lig'de 18'inci haftasında Trabzonspor deplasmanda Kocaelispor'a konuk oldu. Bordo-mavililer rakibini 2-1 mağlup ederek oldukça kritik bir galibiyete imza attı.

Bordo-mavililere üç puanı getiren golu Ernest Muçi kaydetti. Karşılaşmanın önemli anları:

KOCAELİ MAÇA İYİ BAŞLADI

16. dakikada Kocaelispor rakip sahada etkili oldu. Linetty'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur Bingöl'ün dönerek yaptığı vuruşta kaleci Onana meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Körfez temsilcisi öne geçti. Tayfur Bingöl'ün sağ kanattan yaptığı ortada, altıpas yakınında Petkovic'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

20. dakikada Zubkov'un savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Muçi'nin şutunda kaleci Jovanovic gole izin vermedi.

41. dakikada Pina'nın sağ kanattan ortasında savunmadan seken top Zubkov'un önünde kaldı. Bu futbolcunun tek vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

44. dakikada Trabzonspor skoru eşitledi. Sol kanattan Olaigbe'nin ortasına yükselen Augusto, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-1.

51. dakikada Tayfur Bingöl'ün savunma arkasına seken topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

53. dakikada Petkovic'in pasıyla ceza sahasına giren Linetty'nin, yaşanan karambolde yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.

78. dakikada ceza sahasında topla buluşan Petkovic, Linetty'i gördü. Altıpasa yakın bölgeden Linetty'nin şutu, direk dibinden auta gitti.

90+1. dakikada Zubkov'un pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Muçi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.