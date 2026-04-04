Fırtına evinde esti: Zirve takibi sürüyor

Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park’ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanarak zirve yarışında önemli bir sonuç elde etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, 4. dakikada Paul Onuachu’nun kafa golüyle öne geçti.

PERDEYİ ONUACHU AÇTI

Pina’nın sağ kanattan yaptığı ortada iyi yükselen Onuachu, topu ağlara gönderdi. İlk yarıda bordo-mavililer özellikle kanat organizasyonlarıyla ikinci gole yaklaşsa da skoru artırmayı başaramadı. Galatasaray ise duran toplarla etkili olmaya çalıştı ancak aradığı golü bulamadı.

İlk yarının son anlarında Trabzonspor’un bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve devre 1-0 tamamlandı.

İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Galatasaray, 48. dakikada eşitliği sağladı. İlkay Gündoğan’ın pasında Barış Alper Yılmaz’ın ortasını iyi değerlendiren Singo, skoru 1-1’e getirdi.

Ancak ev sahibi ekip kısa sürede yeniden üstünlüğü ele geçirdi. 62. dakikada Nwakaeme’nin kullandığı serbest vuruşta Nwaiwu’nun kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Trabzonspor bir kez daha öne geçti.

ÜST ÜSTE POZİSYONLAR

Kalan bölümde iki takım da pozisyonlar buldu. Trabzonspor, Augusto ve Zubkov ile farkı artırmaya yaklaşırken; Galatasaray, özellikle duran toplar ve ceza sahası içindeki karambollerde beraberlik şansı yakaladı ancak bu fırsatları değerlendiremedi.

Bu sonuçla 882 gün sonra derbi galibiyeti elde eden Trabzonspor puanını 63’e yükseltti. Bir maçı eksik olan Galatasaray ise 64 puanda kaldı. Bordo-mavililer, liderle arasındaki puan farkını 1’e indirerek şampiyonluk yarışındaki takibini sürdürdü.