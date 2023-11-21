Fırtına, sel değil ihmaller öldürdü

Kuvvetli yağış yanlış yapılaşma, önlemsizlik, plansızlık nedeniyle yine felakete dönüştü. 9 kişi ölürken ikiye bölünen geminin 11 mürettebatı ise hâlâ aranıyor. Doğa olaylarının afete dönüşmemesi için iktidarın rant politikalarında değişime gitmesi gerektiğini belirten uzmanlar, “Bu anlayış ölüme yol açıyor” dedi.

Sibel BAHÇETEPE

İki gündür ülke genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Zonguldak’ta 4, Batman’da 4 ve Diyarbakır'da 1 olmak üzere toplam 9 kişi yaşamını yitirdi. Önceki gün ikiye bölünen geminin 11 mürettebatının arama kurtarma çalışmaları ise gün boyu sürdü. Birçok kentte cadde ve sokaklar göle döndü, deniz ve dereler taştı, yollar kapandı. Dere yatakları çevresinde yapılaşma, çarpık kentleşme, altyapısızlık, plansızlık ve alınamayan önlemler gibi nedenler felaketin boyutunu artırdı.

OTOMOBİL SÜRÜKLENDİ

Zonguldak Ereğli'deki Bölücek Mahallesi’nde de bir araç sel sularına kapıldı. Camı kırarak araçtan çıktıktan sonra su üzerindeki ağaçta mahsur kalan İlyas Coşkun, araçta yalnız olmadığını söyledi. Araçta Coşkun'un ağabeyi Selahattin Coşkun ile kayınvalidesi Dursun Esen'in, araçtan yaklaşık 300 metre uzaklıkta da Murat Tosun'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Yeşilçay Deresi'nin taşması sonrası pek çok dükkanın sular altında kaldığı Şile Ağva'da temizlik çalışmaları sürdü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki günde metrekareye 100 kilograma yakın yağmur yağdığını söyledi.

11 MÜRETTEBAT ARANIYOR

Ereğli'de şiddetli fırtına nedeniyle sürüklenen yük gemisi, karaya oturdu. Gemi, dalgalar sebebiyle ortadan ikiye bölündü, 13 mürettebat kurtarıldı. Rusya'dan İzmir'e yük taşıyan Türk bayraklı 'Kafkametler' gemiyle Zonguldak limanından çıktıktan sonra irtibat kesildi. 12 mürettebattan haber alınamadı. Arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 11 mürettebatın araması sürüyor. Sinop'ta da yol almakta güçlük çeken gemiler, limana demirledi.

Ereğli

ÜÇ ÇOCUK ÖLDÜ

Batman'da su taşkınlarının yaşandığı Seyitler Mahallesi'nde 54 yaşındaki Lalihan Güner, kerpiç evin çökmesi sonucu 3 torunuyla sel sularına kapıldı. Çocuklardan 1 yaşındaki Asenat, 5 yaşındaki İsrafil ve 9 yaşındaki Birgül Güner yaşamını yitirdi. Mahallenin dere yatağında kurulduğu belirtildi. Diyarbakır Hani’de ise Eski Su Değirmeni deresine kapılıp sürüklenen zihinsel engelli Behçet Avcı da yaşamını yitirdi. Çermik’te de çoban Miktat Altınbaş yıldırım çarpması sonucu öldü.

Diyarbakır’da 45 yaşındaki Behçet Avcı da selde öldü.

RİSK YÖNETİMİ OLMALI

TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, insan hayatını değersiz gören yönetim anlayışı nedeniyle yağışların ölümlere yol açtığını belirterek, "Ülkemiz, iklim olayları bakımında yoğun riskler barındırıyor ama risk yönetimi konusunda bu gerçeğe uygun adımlar atılmıyor" dedi. Gül, özetle şunları söyledi: "Belirli periyodlarda kuvvetli ve üzerindeki kategorilerde yağışlar meydana geleceği ve bu yağışların taşkın ve sele dönüşeceği biliniyor. Ülkemizdeki sorun bilgiyi, bilimi ve tekniği değersiz, insan hayatının önemsiz gören bir anlayışın iktidarda olması. Risk yönetimi tehditleri tespit edip bu tehditlerden en az düzeyde etkilenecek şekilde organize olmayı gerektirir. Ülkeyi yönetenler, riski değil risklerin gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan acıyı yönetiyor. Risk yönetimi için gereken bütçe ranta aktarılıyor. Plansız ve kontrolsüz şehirleşme, mühendislik ve mimarlık hizmeti almamış yanlış yapılaşma kendi başına bir risk unsuru haline geldi. Doğa olaylarının afete dönüşmesini engellemek için iktidarın merkezi ve yerel politikalarında değişime gitmesine zorlamak tüm toplum kesimlerinin görevi olmalı."

KALICI YERLEŞİM İNŞASI HIZLANDIRILSIN

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 3 gündür süren sağanak yağış nedeniyle Adıyaman’da çok sayıda yolun kapandığına ve depremzedelerin kaldığı konteyner kentlerde su baskınları yaşandığına dikkat çekti. Açıklamada “AFAD’ın hazırlıksızlığı ve müdahale yetersizliği bir kez daha açığa çıkmıştır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Malatya Akçadağ’da kuvvetli rüzgar ve yağış konteynerleri uçurdu. 40 metre savrulan konteyner bir ağaca çarparak durabildi.