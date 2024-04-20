Fırtına, Sinop sahilinde yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar oluşturdu

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Sinop sahilinde yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Kentte etkili olan ve saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle sahillerde dalgalar meydana geldi.

Yüksekliği 3 metreyi bulan dalgaların karaya vurduğu bazı bölgelerde yollarda su birikintileri oluştu.

Özellikle kentin iç liman mevkisinde etkili olan fırtına, kentte deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Fırtına sebebiyle uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop'un doğal limanına demirledi.