FIRTINA SONRASI ALTINDA SON DURUM! | 30 Nisan 2026 Perşembe Gram Altın ve Bilezik Fiyatları

Altın piyasasında 30 Nisan 2026 Perşembe sabahı hareketli başladı. Fed’in faizi sabit bırakmasına rağmen enflasyon riskine yaptığı vurgu, piyasalarda “bekle-gör” döneminin uzayabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu tablo, gram altın, ons altın, 22 ayar bilezik ve 24 ayar altın fiyatlarında yön arayışını artırdı.

30 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Altın TL/Gr 6.619,74 TL 6.620,53 TL %0,45 08:24 22 Ayar Bilezik 6.005,81 TL 6.056,62 TL %0,05 08:24 Altın Ons 4.566,20 dolar 4.566,85 dolar %0,51 08:39 Altın Dolar/Kg 145.770,00 dolar 145.788,00 dolar %0,29 08:24 Altın Euro/Kg 124.350,00 euro 124.423,00 euro -%0,81 17:06 18 Ayar Altın TL/Gr 4.832,41 TL 4.832,98 TL %0,45 08:24 14 Ayar Altın TL/Gr 3.603,79 TL 4.819,62 TL %0,46 08:24

GRAM ALTIN 22 VE 24 AYAR FİYAT TABLOSU

Miktar 24 Ayar Alış 24 Ayar Satış 22 Ayar Alış 22 Ayar Satış 1 gram 6.619,74 TL 6.620,53 TL 6.005,81 TL 6.056,62 TL 5 gram 33.098,70 TL 33.102,65 TL 30.029,05 TL 30.283,10 TL 10 gram 66.197,40 TL 66.205,30 TL 60.058,10 TL 60.566,20 TL 20 gram 132.394,80 TL 132.410,60 TL 120.116,20 TL 121.132,40 TL 50 gram 330.987,00 TL 331.026,50 TL 300.290,50 TL 302.831,00 TL 100 gram 661.974,00 TL 662.053,00 TL 600.581,00 TL 605.662,00 TL 200 gram 1.323.948,00 TL 1.324.106,00 TL 1.201.162,00 TL 1.211.324,00 TL 300 gram 1.985.922,00 TL 1.986.159,00 TL 1.801.743,00 TL 1.816.986,00 TL 500 gram 3.309.870,00 TL 3.310.265,00 TL 3.002.905,00 TL 3.028.310,00 TL 1 kilo 6.619.740,00 TL 6.620.530,00 TL 6.005.810,00 TL 6.056.620,00 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATLARI

Bilezik Miktarı Alış Fiyatı Satış Fiyatı 1 gram bilezik 6.005,81 TL 6.056,62 TL 5 gram bilezik 30.029,05 TL 30.283,10 TL 10 gram bilezik 60.058,10 TL 60.566,20 TL 20 gram bilezik 120.116,20 TL 121.132,40 TL 30 gram bilezik 180.174,30 TL 181.698,60 TL 40 gram bilezik 240.232,40 TL 242.264,80 TL 50 gram bilezik 300.290,50 TL 302.831,00 TL 100 gram bilezik 600.581,00 TL 605.662,00 TL 500 gram bilezik 3.002.905,00 TL 3.028.310,00 TL 1 kilo bilezik 6.005.810,00 TL 6.056.620,00 TL

ALTIN NEDEN BASKI ALTINDA?

Fed’in faiz kararının ardından yapılan açıklamalarda enflasyon riskine dikkat çekilmesi, piyasalarda faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz ortamında dönem dönem baskı altında kalabiliyor.

Bu nedenle yatırımcılar 30 Nisan 2026 Perşembe günü gram altın fiyatı, ons altın fiyatı, 22 ayar bilezik fiyatı, 24 ayar altın fiyatı ve altın kilogram fiyatlarını yakından takip ediyor.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

30 Nisan 2026 Perşembe sabahı gram altın alış fiyatı 6.619,74 TL, satış fiyatı ise 6.620,53 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altında günlük değişim yüzde 0,45 olarak kaydedildi.

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı 6.005,81 TL, satış fiyatı ise 6.056,62 TL olarak takip ediliyor. Bilezik fiyatlarında yüzde 0,05 oranında değişim görülüyor.

ONS ALTIN FİYATI KAÇ DOLAR?

Ons altın alış fiyatı 4.566,20 dolar, satış fiyatı ise 4.566,85 dolar seviyesinde yer alıyor. Ons altında günlük değişim yüzde 0,51 olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA FED ETKİSİ

Fed’in faizleri sabit bırakması ilk bakışta altın için destekleyici bir gelişme gibi görülse de toplantı sonrası verilen mesajlar piyasaların yönünü değiştirdi. Enflasyon riskinin devam ettiğine yönelik vurgu, faiz indirimlerinin ötelenebileceği beklentisini güçlendirdi.

Piyasalar artık yalnızca faiz indirimi ihtimalini değil, faiz artırımına yönelik senaryoları da fiyatlamaya başladı. Bu durum altın fiyatlarında kısa vadeli dalgalanmayı artırıyor.

30 NİSAN 2026 ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK BAŞLIKLAR

Altın piyasasında yönü belirleyen ana konu Fed’in faiz patikası olmaya devam ediyor. Enflasyon riskinin canlı kalması, faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Buna karşın ons altındaki yukarı yönlü hareket ve gram altındaki sınırlı artış, yatırımcı ilgisinin tamamen kaybolmadığını gösteriyor. Bu nedenle “altın düşer mi, yükselir mi?” sorusu bugün de piyasaların en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

30 Nisan 2026 Perşembe günü altın piyasasında fiyatlar sınırlı yükselişlerle takip edilirken, ana gündem Fed’in enflasyon ve faiz mesajları oldu. Gram altın 6.620 TL seviyesinin üzerinde işlem görürken, 22 ayar bilezikte satış fiyatı 6.056 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar için önümüzdeki süreçte Fed’in vereceği yeni sinyaller, altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olmaya devam edecek.