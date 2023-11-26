Fırtına, Trabzon'un birçok ilçesinde yangın başlattı

Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgarın ardından bazı ilçelerde ormanlık alanlarda yangın başladı.

Trabzon'da farklı ilçelerde orman ve örtü yangınları başladı.

Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi Kırankaş mevkisindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilbük Mahallesi'nde de yüksek gerilim hattının ormanlık alana düşmesi sonucu örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi'nde de henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangınla müdahale çalışmaları sürüyor.

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, AA muhabirine, ilçede çıkan orman yangınının geniş bir alana yayıldığını belirterek, "İtfaiyemizin yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Aşırı derecede rüzgar var. İtfaiye ile söndürmek şu anda çok mümkün değil gibi. Yolu olmayan yerlerde daha ziyade yangınlar. Yağmur yağacak gibi. Saat 22.00 gibi yağmur bekleniyor. İnşallah yağar" diye konuştu.

Üstün, yangına müdahale eden 3 personelin dumandan etkilenerek Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade ederek, "1 itfaiyenin, 1 de orman bölgenin aracı yangının ortasında kalarak zarar gördü. Çok şükür can kaybımız yok" dedi.

Yangının mesire alanındaki hayvan çiftliğine sıçrama ihtimaline karşı 200'e yakın küçükbaş ve büyükbaş hayvanı da güvenli bölgeye indirdiklerini kaydeden Üstün, "İnşallah kısa sürede herhangi bir can kaybı yaşamadan yangını söndürürüz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Akçaabat, Dernekpazarı, Of, Araklı ve Yomra'da da rüzgarın etkisiyle yangın, çatı uçması ve direk düşmesi olayları meydana geldi.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangınlara ilçe ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Bu arada, rüzgar nedeniyle şehir merkezindeki bazı binaların çatılarında yer alan reklam panolarının yerinden çıktığı görüldü.