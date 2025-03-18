Fırtına uyarısı üzerine yük gemileri Sinop doğal limanına demirledi

Kentte saatteki hızı 70 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan İçliman mevkisine sığındı.

Uyarı dolayısıyla balıkçıklar da denize açılmayarak liman ve barınaklarda beklemeye başladı.

Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.