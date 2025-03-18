Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fırtına uyarısı üzerine yük gemileri Sinop doğal limanına demirledi

Karadeniz'de beklenen fırtına nedeniyle, uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı.

Ajans Haberleri
  • 18.03.2025 15:13
  • Giriş: 18.03.2025 15:13
  • Güncelleme: 18.03.2025 15:13
Kaynak: AA
Fırtına uyarısı üzerine yük gemileri Sinop doğal limanına demirledi

Kentte saatteki hızı 70 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan İçliman mevkisine sığındı.

Uyarı dolayısıyla balıkçıklar da denize açılmayarak liman ve barınaklarda beklemeye başladı.

Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

BirGün'e Abone Ol