Fırtına uyarısı yapılan Zonguldak'ta, balıkçılar kayıklarını karaya çekti

Zonguldak'ta, saatte 105 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin edilen fırtına uyarısının ardından Kozlu Limanı'ndaki balıkçılar, kayıklarını karaya çekti. Kimi balıkçılar çekiciye yükledikleri kayıklarını otoparklara, kimisi de liman içindeki barakalarına veya deniz seviyesinin üstüne aldı.

Zonguldak, Bartın ve Düzce için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Batı Karadeniz'de rüzgarın cumartesi öğle saatlerinden itibaren batısında kuzey ve kuzeybatıdan güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra doğusunda güney ve güneybatıdan 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, pazar günü 8 ile 10 kuvvetinde (75-105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Pazartesi günü rüzgarın bölgenin doğusunda batı ve kuzeybatı yönünden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esip akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kozlu Limanı'ndaki balıkçılar ise uyarıların ardından kayıklarını, zarar görmemesi için karaya çekmeye başladı. Bazı balıkçılar kayıklarını çekicilere yükleyip otoparka çekerken, bazısı limandaki barakaların içine, bazısı da deniz seviyesinden yükseğe çıkardı. Karaya çekilemeyecek kayıklar ve büyük tekneler ise denizde alargaya bağlanacak.









