Fırtına Vadisi için top mahkemede: Karar 15 gün sonra açıklanacak

Gökay BAŞCAN

Rize’nin eşsiz güzelliği Fırtına Vadisi’nde yapılaşmayı artıracak olan sit değişikliği kararına karşı açılan dava bugün görüldü. Bölge halkı Fırtına Vadisi’nde büyük bir ekolojik yıkım yaratacak karardan geri dönülmesi için çağrı yaparken mahkeme, kararını 15 gün sonra taraflara tebliğ edecek.

HES’lerden ve madenlerin kuşattığı Doğu Karadeniz’de yurttaşların mücadelesiyle 1998’de koruma altına alınan Rize Çamlıhemşin sınırları içerisinde bulunan Fırtına Vadisi’nde tehdit altında. Geçen yıl, birinci derece koruma alanı olarak tescil edilmiş olan bölgenin koruma statüsü, üçüncü derece koruma alanına düşürüldü. Fırtına Vadisi’nde talanın ve rantın artacağını belirten bölge halkı kararı yargıya taşıdı. Rize İdare Mahkemesi, bölgede bilirkişi keşfi yapılmasına karar verildi. Keşif sonrasında uzmanlar tarafından hazırlanan raporda, bölgenin ekolojik önemine dikkat çekilerek kararın yanlış olduğunu belirtti. Mahkeme bunun üzerine yürütmeyi durdurma karar verdi.

Karar duruşması bugün Rize İdare Mahkemesi’nde görüldü. Dava öncesinde ve sonrasında açıklama yapan yurttaşlar “Fırtına Vadisi’ne dokunmayın” dedi.

BirGün’e konuşan Avukat Yakup Okumuşoğlu, “Geçen sene ekim ayında keşif yapıldı. Keşif sonrası hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu. Bilirkişi raporunda, sit değişikliği kararının kamu yararına uygun olmadığı ifade edildi. Fırtına Vadisi’nin ekolojik değerinin çok yüksek olduğunu vurguladı. Sit değişiklik kararının hukuka uygun olmadığını ifade edildiği bir rapor oldu. O raporu da mahkeme aynen kabul etti ve yürütmeyi durdurma kararı verdi” dedi.

15 gün içerisinde kararın açıklanmasını beklediklerini belirten Okumuşoğlu şu ifadeleri kullandı: “Lehimize giden bir süreç var. İnanıyoruz ki sonuç da lehimize çıkacaktır. Duruşmada, Fırtına Vadisi’nin önemini ve alınan kararın yanlış olduğunu hatırlattık.”