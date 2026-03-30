Fırtına ve sağanak deniz ulaşımını vurdu: İDO ve BUDO’da sefer iptalleri

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan fırtına ve yağış, deniz ulaşımını aksattı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan çok sayıda seferin iptal edildiğini duyurdu.

İDO’nun iptal ettiği seferler şöyle:

08.30 Bursa–Armutlu–Armutlu Tatil Köyü–Yenikapı–Kadıköy

09.05 Kabataş–Kadıköy–Yenikapı–Armutlu–Bursa

BUDO’nun iptal edilen seferleri ise şu şekilde:

07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)

11.30 İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas)

11.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

13.00 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)