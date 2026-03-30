Fırtına ve sağanak deniz ulaşımını vurdu: İDO ve BUDO’da sefer iptalleri
Yurdun birçok bölgesinde etkili olan fırtına ve yağış, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan çok sayıda seferin iptal edildiğini duyurdu.
İDO’nun iptal ettiği seferler şöyle:
08.30 Bursa–Armutlu–Armutlu Tatil Köyü–Yenikapı–Kadıköy
09.05 Kabataş–Kadıköy–Yenikapı–Armutlu–Bursa
BUDO’nun iptal edilen seferleri ise şu şekilde:
07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)
11.30 İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas)
11.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
13.00 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)