Fırtına ve yağış beklentisiyle okullar erken tatil edildi, trafik yoğunluğu İstanbul'da yüzde 87'ye ulaştı

Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un fırtına ve kuvvetli yağış uyarılarının ardından İstanbul Valiliği okulların 16.00 itibariyle tatil edilmesini kararlaştırdı. Mesai bitimiyle birlikte de evlerine ulaşmaya çalışan İstanbulluların trafiğe çıkmasıyla yoğunluk yüzde 87'lere ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yaptığı değerlendirmelere göre akşam saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle İstanbul Valiliği önlem aldı. 'Avrupa Yakasında başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla' il genelinde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitim tatil etti.

Kararın da etkisiyle binlerce servis aracı ve mesaisi biten İstanbullular trafiğe çıktı. Özellikle Avrupa yakasında yoğunluk artıttıkça arttı. İBB Trafik haritasına göre saat 17.30 sıralarında yoğunluk yüzde 87'lere ulaştı. Trafik ilerleyen saatlerde kademe kademe rahatlamaya başladı ve 19.30 sıralarında yüzde 69'a geriledi.