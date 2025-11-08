Fırtına'ya evinde Alanyaspor freni

Süper Lig'in 12'nci haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor'u konuk etti. Rakibiyle 1-1 beraber kalan bordo-mavililer puanını 25'ye yükseltti. Bu sezon oynadığı iyi futbol ve istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken Fatih Tekke'nin yönetimindeki Fırtına'nın golünü Paul Onuachu kaydederken, Alanya'nın sayısını babası Gheorghe Hagi'den esintiler sunan Ianis Hagi kaydetti. Mücadelenin dikkat çeken anları:

9. dakikada Pina'nın uzun pasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı çizgisi önünde Olaigbe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

ONUACHU FARK YARATIYOR

15. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Onana'nın ceza alanından eliyle başlattığı topu sol kanattan Mustafa Eskihellaç ceza alanına doğru taşıyarak Onuachu'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, açıyı daraltan kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen top Onuachu'ya çarparak filelere gitti: 1-0. Yıldız santrfor bu sezon Süper Lig'de 8'inci golünü kaydetti.

22. dakikada Maestro'nun ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Onana'nın önünden seken top yandan auta gitti. 27. dakikada uzak mesafeden Olaigbe'nin şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçen top yandan auta gitti.

BABASININ OĞLU

İkinci yarıda rakibine oranla daha etkili olan Alanyaspor önemli fırsatlar yakaladı. Rakibine büyük üstünlük kuran ancak pozisyonları değerlendiremeyen Akdeniz ekibinin imdadına Ianis Hagi yetişti. Yaklaşık 25 metreden olağanüstü bir vuruşla topu ağlara gönderen Rumen futbolcu skoru eşitledi ve maçın skorunu tayin etti: 1-1.