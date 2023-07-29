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Fırtınada birbirine çarpan elektrik telleri yangın çıkarmış

Ajans Haberleri
  • 29.07.2023 15:48
  • Giriş: 29.07.2023 15:48
  • Güncelleme: 29.07.2023 15:48
Kaynak: İHA
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Fırtınada birbirine çarpan elektrik telleri yangın çıkarmış

Tekirdağ’da çıkan fırtına nedeniyle birbirine çarpan elektrik tellerinin sebep olduğu yangının görüntüleri ortaya çıktı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine bağlı Uzunhacı Mahallesinde 27 Temmuz Perşembe günü çıkan fırtına ve dolu yağışı nedeniyle birbirine çarpan elektrik telleri yangına sebep oldu.

Çıkan yangın esen şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede tarım arazisinin büyük bir bölümüne yayılırken 5 dönümlük arazi kül oldu. 

Yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. 

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