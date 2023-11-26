Fırtınada yüksek gerilim hattı telleri beşik gibi sallandı

Kastamonu’da etkili olan kuvvetli fırtına sırasında adeta beşik gibi sallanan elektrik telleri cep telefonu ile görüntülendi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ’turuncu’ kategoride uyarıda bulunduğu Kastamonu’da, fırtına gün boyunca hayatı olumsuz etkiledi. Sahil bölgesinde bulunan ilçelerde fırtına sebebiyle seralar, yollar zarar görürken, çok sayıda evin de çatısı uçtu. Fırtına sırasında elektrik telleri beşik gibi sallandı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler, fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.

Yaklaşık bir haftadır Batı Karadeniz’de yaşanan kuvvetli fırtına ve yağışa karşı teyakkuza geçen Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ) ekipleri, Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Karabük olmak üzere elektrik dağıtımından sorumlu olduğu 4 ilde zorlu şartlarda kesintisiz enerji için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bin 155 saha çalışanı ve 512 araç ile 4 ilde afet nöbeti tutan ekipler, yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ediyor.