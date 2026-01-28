"Fırtınalı Denizin Kaptanı" mezarı başında anıldı: “Mücadelesi gençlerin ellerinde”

Türkiye devrimci hareketinin önemli isimlerinden Sedat Göçmen, hayata vedasının birinci yılında sevenleri ve mücadele arkadaşları tarafından mezarı başında anıldı.

Anma, heykeltıraş Metin Yurdanur’un Göçmen anısına yaptığı anıt heykel başında gerçekleştirildi. Feriköy Mezarlığı'ndaki törene Göçmen’in ailesi, dostları ve SOL Partililer katıldı.

Anmada konuşan SOL Parti Sözcüsü Deniz Demirdöğen, Göçmen’in devrim ve sosyalizm mücadelesindeki öncü rolüne dikkat çekti. Geçen yıl Şişli’de yapılan kitlesel uğurlamayı hatırlatan Demirdöğen, Sedat Göçmen’in Ankara’dan Karadeniz’e memleketin dört bir yanında emeği olduğunu vurguladı.

Devrimci Yol hareketinin önde gelen isimlerinden Sedat Göçmen, 30 Ocak 2025’te son yolculuğuna uğurlandı. Göçmen için Şişli Camisi’nden Feriköy Mezarlığı’na düzenlenen yürüyüşe, Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce kişi katıldı.

Demirdöğen şöyle konuştu: "Sedat Abi, bizler açısından her daim devrim mücadelesinin eylemcisiydi. Verdiği mücadele, yol arkadaşlığı ve abiliği her zaman yolumuza ışık tuttu. 80 öncesinde yarattıkları o büyük devrimci direniş, bugün gençlerin elinde yeniden var oluyorsa onlar ölümsüzdür. Onların mücadelesi bugünün gerçekliğinde devam edecektir."

"KARADENİZ’DE DEVRİMCİ RÜZGÂRLAR ESTİRDİ"

Göçmen’in mücadele arkadaşlarından Yunus Işın ise konuşmasında, Göçmen’in Karadeniz’deki mücadelesini anlattı. Işın, "Üniversite yıllarında Ankara’daki eylemlerde en önde olan Sedat, Karadeniz'in o fırtınalı denizinin yolcusu olmaya aday tek kişiydi. Karadeniz'i Zonguldak'tan Artvin'e kadar devrimci rüzgârların estiği bir bölge haline getiren ancak o olabilirdi" dedi.

Göçmen’in kitlelerle kurduğu bağa değinen Işın sözlerini, "Mücadelenin başından sonuna kadar kitlelerin eylem içinde olmasına inanırdı ama her zaman en öndeydi, en atağımızdı. Onu sonsuzluğa uğurladık ama hiç unutmayacağız" diyerek tamamladı.

Sedat Göçmen

"DEVRİMCİLİK ADINA REHBER"

Anmaya katılan yazar İlbay Kahraman ise Sedat Göçmen’in kendisi için bir rehber olduğunu belirtti. Rahatsızlığı nedeniyle cenaze törenine katılamamanın kendisinde bir travma yarattığını ifade eden Kahraman, "Benim tarifim şudur: Dostluk eşittir Sedat. Aynı şekilde devrimcilik eşittir Sedat. Benim için devrimcilik adına rehber hep o olmuştur" ifadelerini kullandı.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Öte yandan SOL Parti tarafından yapılan açıklamayla, 1 Şubat Pazar günü saat 15.00’de Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Göçmen’i anmak üzere bir araya gelineceği duyuruldu.