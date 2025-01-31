Fırtınalı Denizin Kaptanına veda

Devrimci Yol’un simge isimlerinden Sedat Göçmen dün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Göçmen’i son yolculuğuna uğurlamak için yoldaşları ve dostları, Şişli Camii’nde toplandı. Cenazeye SOL Parti üyeleri, Göçmen’in geçmişten bugüne yol arkadaşları solun farklı kesimleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Sedat Göçmen’in cenazesi Şişli Camii’nden kaldırıldı. Ardından 28 Ocak günü hayatını kaybeden Göçmen dostları ve yoldaşları, kitlesel bir yürüyüş ile Feriköy Mezarlığı’na ilerledi. Yürüyüş sırasında, "Devrimci Yolumuz Sedatların yoludur", "Sedat Devrimci Yolumuzda yaşıyor", "Mahir, Hüseyin, Ulaş kurtuluşa kadar savaş", "Faşizme ölüm, tek yol devrim", "Devrim için tek yol Devrimci Yol" ve "Mahirlerden Özenç’e selam olsun Dev Genç’e" sloganları atıldı.

Yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşün sonunda kitle, Feriköy Mezarlığı’na ulaştı. Ailesi, dostları ve yoldaşları, Sedat Göçmen’in cenazesini burada toprağa verdi.

Göçmen’in cenazesinin toprağa verilmesinin ardından burada tören düzenlendi. Törende dostları, yoldaşları ve ailesi Sedat Göçmen’i anlattı.

∗∗∗

BİTMEYEN YÜRÜYÜŞ DEVAM EDECEK

Törende ilk olarak konuşan BirGün yazarı Feray Aytekin Aydoğan, “‘Gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir’ diyen, yolumuza yıldız olan, Devrimci Yol’un Karadeniz’de köklenmesi için büyük emek veren bir devrimciyi uğurluyoruz bugün. Biz seni çok sevdik ağabey, sana sözümüz bitmeyen yürüyüşümüzü devam ettirmek olacak. Bu topraklardan bir devrimci geçti, bu topraklardan Sedat Göçmen geçti. İsmi tarihte yazmayan ama bu toprakların her karışına duydukları sonsuz sevgiyle mücadele eden yoldaşlarınla seni yıldızlara uğurluyoruz" ifadelerini kullandı.

∗∗∗

ÖZGÜR ÜLKEM GÖÇMEN: ‘BABAM BENİM KAHRAMANIMDI’

Sedat Göçmen’in oğlu Özgür Ülkem Göçmen ise "Çok kısa konuşacağım. Babam kadar güzel konuşmam mümkün değil nasıl olsa. Babam benim kahramanımdı, annemin ise kıymetlisi… Babam buradaki kimilerinin de arkadaşı, yoldaşı oldu, kimilerinin ağabeyi, kimilerinin amcası… Hepimiz buradayız baba, huzur içinde ol" diye konuştu.

∗∗∗

BİR HAYAT DAHA OLSA YİNE SEDAT’I İSTERİM

Sedat Göçmen'in yol arkadaşı Cumhur Özdemir ise şunları söyledi: "Devrimci Yol’un benim açımdan en önemli özelliği tüm siyasi hareketler içinde halka inanç salmayı en çok başarabilen hareket olmasıdır. Sedat işte bu hareketin en hareketli ve kalabalık bölgesini yönetti, şairin deyişiyle ‘mazlumun hakkı için döğüşe döğüşe yürüdü.’ Ve ben diyebilirim ki Sedat döğüşe döğüşe öldü. Bir hayat daha olsa ben yine yanımda Sedat’ı isterim, seni asla unutmayacağım Sedat."

∗∗∗

SENİ TANIMIŞ OLMANIN ONURU YETER

Yol arkadaşı İbrahim Çelik de şunları ifade etti: "Sedat Hocayı anlatmak çok zor, söylenecek çok şey var. Ben 16 yaşımdayken tanıştım onunla, onların ellerinde büyüdüm. Çok iyi bir insandı, çok iyi bir devrimciydi. Ama bir zayıf yanı vardı… Arkadaşlarının başına bir şey gelmesinden çok korkardı, öyle bir şey olunca çok duygulanır, o güçlü adam gider, ağlardı. Sedat ağabeyi tanımış olmanın onuru yeter diyorum, kendine iyi bak ağabey."

∗∗∗

SAĞLAM BİR DUVAR, GÜVENLİ BİR LİMANDI

Devrimci Hareket'ten Berkay Ustabaş, şunları söyledi: "O benim için Fırtınalı Denizlerin Yolcusu olduğu kadar o fırtınalı denizlerin ortasında güvenli bir limandı. Onun varlığı, benim için, her devrimci genç için sırtımızı yaslayabileceğimiz sağlam bir duvar, fırtınalı denizlerin ortasında güvenli, sığınılabilecek bir limandı."

∗∗∗

TÜM KARADENİZ’DE ONUN İZİ VAR

Sedat Göçmen'in yol arkadaşı Aynur Tandoğan Elibol da şöyle konuştu: "Fatsa’dan başlayıp tüm Karadeniz’de izi var Sedat Hocanın. Kadınların mücadeleye katılmasına çok önem verirdi. Kadınların mücadelenin içinde olması onun için çok önemliydi. Tüm devrimci arkadaşlarımıza da örnek oldu. Sedat Hoca mücadelemizde yaşayacak."

∗∗∗

HEP DOĞRU SAFTA MÜCADELE ETTİK

Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden BirGün Yazarı Oğuzhan Müftüoğlu, şunları vurguladı: "Bütün ömrüm boyunca Sedat’la birlikte mücadele ettik. THKP-C’deki ayrışmalardan Devrimci Yol’a, ÖDP’ye ve nihayetinde SOL Parti’ye kadar… Sedat benim en yakın mücadele arkadaşlarımdan biri oldu. Hepimize baş sağlığı diliyorum. Büyük bir mücadeleden geçtik. Toplumun bugünkü karanlık sürecine gelmemesi için her aşamada, 12 Eylül öncesi sonrası, hep doğru safta mücadele ettik. Hala mücadeleye devam ediyoruz. Bundan sonra da eğer Türkiye bu karanlıktan kurtulacaksa bu Sedat’la birlikte yarattığımız Devrimci Yol’un ışığında olacak. Hepinizi kucaklıyorum."

∗∗∗

DEVRİMCİ YOL’UMUZDA MÜCADELE EDECEĞİZ

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen de şunları kaydetti: "12 Eylül’ün devrimcilerin tüm hatırasını silmek isteyerek hareket ettiği o zor ve sert yıllarda ben, tüm sokakların, tüm duvarların onun adını haykırdığı bir ortamda büyüdüm. Zamansız, uykusuz, gecesini gündüzüne katan, gerekirse ölümü göze alan bir mücadele anlattı bize. Bu kadar duru bir devrimcilik öğrendik biz Sedat ağabeyden. Fatsa duvarlarına sizin yazdığınız sloganla uğurluyorum ağabey seni: ‘İnancımız sonsuz, kararımız kesindir. Devrimci Yol’umuzda sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

∗∗∗

SEDAT ABİNİN HAYALLERİ BİZE EMANET

SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, şunları söyledi: "Yaşama tutkusu, devrimci tutkusu çok yüksek olan bir ağabeyimizi ne yazık ki yitirdik.

Ben Sedat ağabeyi iyi tanırım, düşündüm böyle bir kalabalık toplanınca ne dememi isterdi. Sedat ağabey hepinize mücadeleyi sahiplenmeyi, ilerletmeyi söylememi isterdi. Biz bu tabloyu hak etmiyoruz, birbirimizi kazanmamız gerekiyor, sadece sahip olduğumuz tarih bile önümüzü aydınlatmaya yeter, gelişkin tarihimizle mücadeleyi sırtlamamız gerekiyor. Bu gidişatı değiştirmemiz gerekiyor. İnsan kazanmalı, birbirimizi kazanmalıyız. Birbirimizi kazanarak, birleşe birleşe, direne direne kazanmanın yolunu, yöntemini bulmalıyız. 80 öncesi sloganımız şuydu: “Devrimciler yükselen anti faşist hareketin en ön saflarına!” Şimdi belki yükselen büyük bir anti faşist hareket yok doğru, ancak bu topraklarda yeşertilmiş büyük bir anti faşist birikim var. Şimdi bize düşen görev, bu birikimi ilerleterek büyük bir hareket yaratmaktır. Şair der ki, yitirdiğimiz arkadaşlarımızı sadece anılarıyla değil, hayalleriyle de yaşatalım. İşte Sedat ağabeyin ve ondan önce giden tüm arkadaşların hayalleri bize emanet. Yarin yanağından gayrı her şeyi paylaşabilmek için, sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz bir dünya için, bu hayalleri sahiplenmek bize görev. İşte öyle yaşatacağız Sedat ağabeyimizi."

∗∗∗

SEDAT GÖÇMEN KİMDİR?

1952 yılında Kırklareli’de doğdu. İki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne gitti. Öğrenci olduğu dönemde SBF DER başkanlığı yaptı, kısa süreli tutukluluklar yaşadı.

Devrimci Yol hareketinin kuruluşundan sonra örgütlenme faaliyetleri için Karadeniz bölgesine gitti. Burada çok önemli çalışmalar yaptı ve devrimci hareketin kitleselleşmesinde büyük rol oynadı. 1981'de Çorum'da yakalandı.

Hakkında açılan çeşitli davalar Fatsa Devrimci Yol Davası ile birleştirildi. 8 yıllık cezaevi yaşamının ardından tahliye edildi.

Sedat Göçmen, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (ÖDP) kuruluşunda yer almış ve mücadeleye SOL Parti'de devam etmişti.

Göçmen'in, Karadeniz'deki devrimci mücadeleyi anlattığı ve Ayrıntı Yayınları'ndan çıkan "Fırtınalı Denizin Yolcuları" adlı bir söyleşi kitabı bulunuyor.