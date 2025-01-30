'Fırtınalı Denizin Kaptanı’na veda: Sedat Göçmen, İstanbul’da son yolcuğuna uğurlandı

Bilge Su YILDIRIM

Devrimci hareketin önemli isimlerinden Sedat Göçmen, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Devrimci Yol hareketinin simge isimlerinden olan Göçmen, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Göçmen'i son yolculuğuna uğurlamak için ailesi, yoldaşları ve dostları, Şişli Camii'nde toplandı. Sedat Göçmen'in cenazesi Şişli Camii'nden kaldırıldı.

Göçmen'in dostları ve yoldaşları, kitlesel bir yürüyüş ile Feriköy Mezarlığı'na ilerledi.

Yürüyüş sırasında, "Devrimci Yolumuz Sedatların yoludur", "Sedat Devrimci Yolumuzda yaşıyor", "Mahir, Hüseyin, Ulaş kurtuluşa kadar savaş", "Faşizme ölüm, tek yol devrim", "Devrim için tek yol Devrimci Yol" ve "Mahirlerden Özenç’e selam olsun Dev Genç’e" sloganları atıldı.

Büyük bir katılımla gerçekleşen yürüyüşün sonunda kitle, Feriköy Mezarlığı'na ulaştı. Ailesi, dostları ve yoldaşları, Sedat Göçmen'in cenazesini toprağa verdi.

YOLUMUZA YILDIZ OLDU

Sedat Göçmen'in cenazesinin toprağa verilmesinin ardından burada tören düzenlendi.

Törende konuşan BirGün yazarı Feray Aytekin Aydoğan, "‘Gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir’ diyen, yolumuza yıldız olan, Devrimci Yol’un Karadeniz’de köklenmesi için büyük emek veren bir devrimciyi uğurluyoruz bugün. Biz seni çok sevdik ağabey, sana sözümüz bitmeyen yürüyüşümüzü devam ettirmek olacak ağabey. Bu topraklardan bir devrimci geçti, bu topraklardan Sedat Göçmen geçti. İsmi tarihte yazmayan ama bu toprakların her karışına duydukları sonsuz sevgiyle mücadele eden yoldaşlarınla seni yıldızlara uğurluyoruz ağabey" ifadelerini kullandı.

HEPİMİZ BURADAYIZ

Sedat Göçmen'in oğlu Özgür Ülkem Göçmen, "Çok kısa konuşacağım babam, kadar güzel konuşmam mümkün değil nasıl olsa. Babam benim kahramanımdı, annemin ise kıymetlisi… Babam buradaki kimilerinin de arkadaşı, yoldaşı oldu, kimilerinin ağabeyi, kimilerinin amcası… Hepimiz buradayız baba, huzur içinde ol" diye konuştu.

"MAZLUM HAKKI İÇİN DÖĞÜŞE DÖĞÜŞE YÜRÜDÜ"

Sedat Göçmen'in yol arkadaşı Cumhur Özdemir ise şunları söyledi: "Devrimci Yol’un benim açımdan en önemli özelliği tüm siyasi hareketler içinde halka inanç salmayı en çok başarabilen hareket olmasıdır. Sedat işte bu hareketin en hareketli ve kalabalık bölgesini yönetti, şairin deyişiyle "mazlum hakkı için döğüşe döğüşe yürüdü." Ve ben diyebilirim ki Sedat döğüşe döğüşe öldü. Bir hayat daha olsa ben yine yanımda Sedat’ı isterim, seni asla unutmayacağım Sedat."

"DEVRİMCİ YOL'UMUZDA SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen de törende şunları kaydetti:

"12 Eylül’ün devrimcilerin tüm hatırasını silmek isteyerek hareket ettiği o zor ve sert yıllarda ben, tüm sokakların, tüm duvarların onun adını haykırdığı bir ortamda büyüdüm. Sedat ağabeyimin ayak izlerinden güç buldum. Zamansız, uykusuz, gecesini gündüzüne katan, gerekirse ölümü göze alan bir mücadele anlattı bize. Bu kadar duru bir devrimcilik öğrendik biz Sedat ağabeyden. Tüm devrimci arkadaşlarımız, ağabeylerimiz gibi devrimci gençliğin ilerlemesinde emeği büyüktü, gözü hep üzerimizde oldu.

Devrimci Yol bu topraklarda öyle bir kök saldı ki bu ülke hangi karanlıklardan geçerse geçsin onların isimleri silinmeyecek. Sedat ağabey demişti ki ‘Gezi, 30 yıl sonra Fatsa’ya verilmiş bir selamdır.’ İşte, bu halk ne zaman ayağa kalksa, mücadele etse onların adları yeniden kulaklarda çınlayacaktır. Fatsa duvarlarına sizin yazdığınız sloganla uğurluyorum ağabey seni: ‘İnancımız sonsuz, kararımız kesindir. Devrimci Yol’umuzda sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

GÜVENLİ BİR LİMANDI

Devrimci Hareket'ten Berkay Ustabaş, şunları söyledi: "O benim için Fırtınalı Denizleri Yolcusu olduğu kadar o fırtınalı denizlerin ortasında güvenli bir limandı. Onun varlığı, benim için, her devrimci genç için sırtımızı yaslayabileceğimiz sağlam bir duvar, fırtınalı denizlerin ortasında güvenli, sığınılabilecek bir limandı. Bugün Karadeniz’in devrimci bir damarı varsa Sedat ağabeylerin varlığı sayesinde var. Sedat ağabeyin söyledikleri, yaptıkları, o kararlı yürüyüşü bizimle birlikte büyüyecek. Sedat Göçmen’e sözümüz onun gözünün arkada olmaması olacak. Devrimci bir Karadeniz kazanacak, devrimci bir Türkiye kazanacak."

ÇOK İYİ BİR İNSAN, ÇOK İYİ BİR DEVRİMCİYDİ

Yol arkadaşı İbrahim Çelik de şunları ifade etti: "Sedat Hocayı anlatmak çok zor, söylenecek çok şey var. Ben 16 yaşımdayken tanıştım onla, onların ellerinde büyüdüm. Çok iyi bir insandı, çok iyi bir devrimciydi. ama bir zayıf yanı vardı… Arkadaşlarının başına bir şey gelmesinden çok korkardı, öyle bir şey olunca çok duygulanır, o güçlü adam gider, ağlardı. Sedat ağabeyi tanımış olmanın onuru yeter diyorum, kendine iyi bak ağabey."

DEVRİMCİLERE ÖRNEK OLDU

Sedat Göçmen'in yol arkadaşı Aynur Tandoğan Elibol da şöyle konuştu: Aslında bütün güzel sözler söylendi ama bitmedi. Fatsa’dan başlayıp tüm Karadeniz’de izi var Sedat Hocanın. Kadınların mücadeleye katılmasına çok önem verirdi. Kadınların mücadelenin içinde olması onun için çok önemliydi. Fatsa Belediyesi eğer şu an dünya genelinde tanınıyorsa, bir yeri varsa Sedat Hocanın emeği büyüktü. Gittiği evlerde iz bıraktı, kaldığı evlerdeki kadınlar onu öyle güzel anlatırdı ki: “Evde kalırken yatağını topluyor, bulaşık yıkıyor, biz yemek yaparken salata yapıyor.” Tüm devrimci arkadaşlarımıza da örnek oldu. Onunla omuz omuza mücadele ettiğim için çok mutluyum, ne diyeyim ki başka… Sedat Hoca mücadelemizde yaşayacak."

"MÜCADELEYİ İLERLETMEYİ SÖYLEMEMİ İSTERDİ"

SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, şunları söyledi:

"Yaşama tutkusu, devrimci tutkusu çok yüksek olan bir ağabeyimizi ne yazık ki yitirdik. Eşine, Dursun’a sordum hastanede, ‘Dursun, Sedat ağabey bize ne vasiyet etti, nereye gömelim?’ Dursun dedi, “Sedat o iradeyi bize bıraktı, ben diyorum ki Feriköy Mezarlığı’na gömelim.” Dursun dedim, Feriköy zordur, sen neden ille de Feriköy’ü istiyorsun" ağabey dedi. Her 1 Mayıs sonrası Sedat Feriköy Mezarlığı’na giderdi, arkadaşlarına karanfil bırakırdı. Kim var peki Feriköy Mezarlığı’nda? İşkenceyle öldürülen SBF öğrencisi Ali Fuat Okan var, arkadaşı, ona çiçek bırakırdı. 12 eylül işkencehanelerde katledilen dostu… Sedat, Fatsa’nın olduğu kadar Gezi’nin de emekçisiydi. 'Fatsa Komünü'ne Gezi Komünü eklendi derdi. Burada Gezi’nin kahramanlarından, Gezi’nin en güzel çocuklarından Berkin yatıyor! Sedat ağabey tabii Feriköy’e defnedilecekti…

Ben Sedat ağabeyi iyi tanırım, düşündüm böyle bir kalabalık toplanınca ne dememi isterdi. Sedat ağabey hepinize mücadeleyi sahiplenmeyi, ilerletmeyi söylememi isterdi. Biz bu tabloyu hak etmiyoruz, birbirimizi kazanmamız gerekiyor, sadece sahip olduğumuz tarih bile önümüzü aydınlatmaya yeter, gelişkin tarihimizle mücadeleyi sırtlamamız gerekiyor. Bu gidişatı değiştirmemiz gerekiyor. İnsan kazanmalı, birbirimizi kazanmalıyız. Birbirimizi kazanarak, birleşe birleşe, direne direne kazanmanın yolunu, yöntemini bulmalıyız. 80 öncesi sloganımız şuydu: “Devrimciler yükselen anti faşist hareketin en ön saflarına!” Şimdi belki yükselen büyük bir anti faşist hareket yok doğru, ancak bu topraklarda yeşertilmiş büyük bir anti faşist birikim var. Şimdi bize düşen görev, bu birikimi ilerleterek büyük bir hareket yaratmaktır. Şair der ki, yitirdiğimiz arkadaşlarımızı sadece anılarıyla değil, hayalleriyle de yaşatalım. İşte Sedat ağabeyin ve ondan önce giden tüm arkadaşların hayalleri bize emanet. Yarin yanağından gayrı her şeyi paylaşabilmek için, sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz bir dünya için, bu hayalleri sahiplenmek bize görev. işte öyle yaşatacağız Sedat ağabeyimizi."

MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ

BirGün yazarı ve Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden Oğuzhan Müftüoğlu, şunları vurguladı:

"Bütün ömrüm boyunca Sedat'la birlikte mücadele ettik. THKP-C'deki ayrışmalardan Devrimci Yol’a, ÖDP’ye ve nihayetinde SOL Parti’ye kadar… Sedat benim en yakın mücadele arkadaşlarımdan bir oldu. Hepimize baş sağlığı diliyorum. Büyük bir mücadeleden geçtik. Toplumun bugünkü karanlık sürecine gelmemesi için her aşamada, 12 Eylül öncesi sonrası, hep doğru safta mücadele ettik. Hala mücadeleye devam ediyoruz. Bundan sonra da eğer Türkiye bu karanlıktan kurtulacaksa bu Sedat'la birlikte yarattığımız Devrimci Yol'un ışığında olacak. Hepinizi kucaklıyorum."

SEDAT GÖÇMEN KİMDİR?

1952 yılında Kırklareli'nde doğdu. İki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne gitti. Öğrenci olduğu dönemde SBF DER başkanlığı yaptı, kısa süreli tutukluluklar yaşadı.

Devrimci Yol hareketinin kuruluşundan sonra örgütlenme faaliyetleri için Karadeniz bölgesine gitti. Burada çok önemli çalışmalar yaptı ve devrimci hareketin kitleselleşmesinde büyük rol oynadı. 1981'de Çorum'da yakalandı.

Hakkında açılan çeşitli davalar Fatsa Devrimci Yol Davası ile birleştirildi. 8 yıllık cezaevi yaşamının ardından tahliye edildi.

Sedat Göçmen, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (ÖDP) kuruluşunda yer almış ve mücadeleye SOL Parti'de devam etmişti.

Göçmen, İstanbul'da yaşıyordu.

"FIRTINALI DENİZİN YOLCUSU"

Göçmen'in, Karadeniz'deki devrimci mücadeleyi anlattığı ve Ayrıntı Yayınları'ndan çıkan "Fırtınalı Denizin Yolcuları" adlı bir söyleşi kitabı bulunuyor.

Ayrıntı Yayınevi’nden çıkan “Fırtınalı Denizin Yolcuları: Sedat Göçmen Kitabı”nın tanıtımında Sedat Göçmen ve Devrimci Yol hareketi hakkında şu ifadeler kullanılmıştı: