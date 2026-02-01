Fırtınalı Deniz’in Yolcusu Sedat Göçmen anıldı: "Karadeniz’in her taşında emeği var"

Haber Merkezi

Türkiye devrimci hareketinin önemli isimlerinden Sedat Göçmen, hayata vedasının birinci yılında SOL Parti’nin düzenlediği etkinlikte anıldı. İstanbul Maltepe’de bulunan Türkan Saylan kültür merkezinde gerçekleşen anmaya partililer ve Göçmen’in arkadaşları, sevenleri katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan etkinlikte Dursun Göçmen’in, eşi Sedat Göçmen için çektiği belgesel gösterildi. Ardından açılış konuşmasını SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş yaptı. Göçmen’in mücadelesine değinen Taş, bıraktığı devrimci mirası vurguladı.

BİR ADIM BİLE GERİYE ATMADI

BirGün Yazarı Bülent Forta ise “1977'ye geldiğimizde Devrimci Yol'un yaratılmasıyla birlikte hepimize çeşitli görevler düştü. Ona da en önemli görevlerden biri verilmişti. Zonguldak'tan Artvin'e kadar tüm Karadeniz bölgesinin sorumlusuydu. Her taşında her noktasında onun çok büyük bir emeği vardı. Fatsa mücadelesinin hala yaşamasının, anılmasının ve hatırlanmasının en önemli aktörlerinden biri oydu” ifadelerini kullandı.

“Sedat Hoca çok duygulu bir insandı” diyen Atıf Özgel, “Belki bunun üzerine fazla vurgu yapılmıyor ama ölen arkadaşlarımızın öykülerini bir biçimiyle kendi aramızda anlatmaya başladığımızda Sedat Hoca'nın mutlaka gözleri dolardı. Mahkeme salonlarında ya da cezaevinde bir adım geriye adım attığını ben hiç duymadım” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞLE BUGÜN ARASINDAKİ BAĞ

BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, “Her buluşmamızda BirGün gazetesinin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar önemli bir iş yaptığımızı, bununla aslında devrimciliğin ne kadar önemli olduğunu hissettirir, anlatır ve dönünce tekrar daha hızlı bir şekilde gazeteciliğe sarılırdınız. Birçok anı var ve ben zaman zaman arkadaşlarıma da anlatırım; bugün devrimcilik yapma tarzımız açısından da çok belirleyici oldu ve bunu hiç fark ettirmeden yaptı. Hoca ismi hiç kimseye bu kadar yakışmamıştı herhalde. Ben de saygıyla, sevgiyle ve özlemle anıyorum” dedi.

SOL Parti PM üyesi Öncü Durmuş ise, “Sedat Hoca, hocalığını Gezi döneminde gösterdi bize. ‘Bazı tarihi anlar vardır, hızlı akar’ diye açıklamıştı ve bizim üç yılda Fatsa'da yapmaya çalıştığımızı Gezi bir haftada yaptı diyerek geçmişle bugün arasında bağ kurmuştu. Aslında devrimcilik de oydu; biraz onlara benzemek biraz da onların bıraktığı o mirası almak ve ileriye taşımaktı. Zaten Fatsalı yoldaşları ona hocam derdi, ben de ilk gördüğüm andan itibaren ona Sedat hocam demiştim” şeklinde konuştu.

Etkinlikte Göçmen’in SBF’den yol arkadaşları da konuşma gerçekleştirdi.

SEDAT GÖÇMEN KİMDİR?

1952 yılında Kırklareli'nde doğdu. İki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne gitti. Öğrenci olduğu dönemde SBF DER başkanlığı yaptı, kısa süreli tutukluluklar yaşadı. Devrimci Yol hareketinin kuruluşundan sonra örgütlenme faaliyetleri için Karadeniz bölgesine gitti. Burada çok önemli çalışmalar yaptı ve devrimci hareketin kitleselleşmesinde büyük rol oynadı. 1981'de Çorum'da yakalandı. Hakkında açılan çeşitli davalar Fatsa Devrimci Yol Davası ile birleştirildi. 8 yıllık cezaevi yaşamının ardından tahliye edildi. Sedat Göçmen, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (ÖDP) kuruluşunda yer almış ve mücadeleye SOL Parti'de devam etmişti.

"FIRTINALI DENİZİN YOLCUSU"

Göçmen'in, Karadeniz'deki devrimci mücadeleyi anlattığı ve Ayrıntı Yayınları'ndan çıkan "Fırtınalı Denizin Yolcuları" adlı bir söyleşi kitabı bulunuyor.

Ayrıntı Yayınevi’nden çıkan “Fırtınalı Denizin Yolcuları: Sedat Göçmen Kitabı”nın tanıtımında Sedat Göçmen ve Devrimci Yol hareketi hakkında şu ifadeler kullanılmıştı:

“Köyler dâhil olmak üzere, bu yörede kararlar, Halk Komiteleri aracılığıyla ve demokratik bir şekilde alınırdı. Buralarda biz, doğrudan, halk demokrasisinin temellerini atmaya çalıştık. Kararlar saydam, uygulamalar kolektif bir şekilde yapılırdı. Çözümü de halk ile birlikte planlardık. Orada akıttığımız ter ve sarf ettiğimiz emek karşılığını bulmuştur!”

Bu kitap, Zonguldak’ta maden işçileriyle omuz omuza direnenlerin, Fatsa’da “halk yönetimi” oluşturanların, Ordu’da, Giresun’da fındık mitinglerini örgütleyenlerin, Rize’de, Hopa’da “çayda sömürüye son” diyenlerin, Samsun’da, Artvin’de faşist saldırıları göğüsleyenlerin, Ünye’de, Pazar’da, Aybastı’da tefeciliği ve karaborsacılığı engelleyenlerin, Perşembe’de trolcülere karşı balıkçıların hakkını savunanların, resmi tarih kitaplarında yazmayan gerçek hikâyesidir. Bu kitap, Devrimci Yol’un “fırtınalı bir denizde”, Karadeniz Bölgesi’ndeki mücadele serüvenidir! Onlar ki, Gümüşhane’de yoksul çocuklar için patates ekmeyi de, Bulanık’ta köy camiini onarmayı da, çocukların kendi şarkılarını söyledikleri korolar oluşturmayı da devrimcilik saydılar! Bu kitap, Fikri’nin, Şehittin’in, Cumali’nin, Ahmet’in, Erkan’ın, Ayşe’nin ve yumruklu yıldız olmuş nice devrimcinin alın teridir! Bu kitap, Gezi eylemlerinde direnen gençlere 30 küsur yıl öncesinden gönderilen bir selamdır! Bu kitapta anlatılan bizim hikâyemizdir! Geçmiş unutulmasın diye… Gelecek umut edilsin diye…