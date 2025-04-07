'Fırtınalı Denizin Yolcusu | Sedat Göçmen Belgeseli' yayınlandı

Türkiye devrimci hareketinin önemli isimlerinden Sedat Göçmen'in yaşamını ve mücadelesini anlatan "Fırtınalı Denizin Yolcusu | Sedat Göçmen Belgeseli" izleyicilerle buluştu. Bu belgesel, İlbay Kahraman'ın "Fırtınalı Denizin Yolcuları - Sedat Göçmen" kitabından yola çıkarak hazırlandı ve Ayrıntı Yayın Grubu'nun YouTube kanalında yayınlandı. ​

Sedat Göçmen, 1952 yılında Kırklareli'nin Kocahıdır Köyü'nde doğdu. Edirne Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra iki yıl öğretmenlik yaptı ve ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne devam etti. Öğrencilik yıllarında SBF DER başkanlığı görevini üstlendi ve kısa süreli tutuklamalar yaşadı. Devrimci Yol'un kuruluşuyla birlikte Karadeniz bölgesinde örgütlenme faaliyetlerinde bulundu. 1981'de Çorum'da yakalandı ve sekiz yıl cezaevinde kaldı. 1996'da Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (ÖDP) kuruluşunda yer aldı ve mücadeleye SOL Parti'de devam etti. 28 Ocak 2025'te İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Belgeselin yayınlanmasının ardından, Göçmen'in arkadaşları, dostları ve sevenleri İstanbul Mülkiyeliler Birliği Lokalinde bir araya gelerek belgeseli izledi ve anılarını paylaştı. ​

"Fırtınalı Denizin Yolcusu | Sedat Göçmen Belgeseli"ni izlemek isteyenler, Ayrıntı Yayın Grubu'nun YouTube kanalını ziyaret edebilirler.