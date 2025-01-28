Fırtınalı Denizin Yolcusu Sedat Göçmen yaşamını yitirdi

Devrimci hareketin önemli isimlerinden Sedat Göçmen, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Göçmen'in cenaze programıyla ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

SEDAT GÖÇMEN KİMDİR?

1952 yılında Kırklareli'nde doğdu. İki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne gitti. Öğrenci olduğu dönemde SBF DER başkanlığı yaptı, kısa süreli tutukluluklar yaşadı.

Devrimci Yol Hareketi'nin kuruluşundan sonra örgütlenme faaliyetleri için Karadeniz bölgesine gitti. 1981'de Çorum'da yakalandı.

Hakkında açılan çeşitli davalar Fatsa Devrimci Yol Davası ile birleştirildi. 8 yıllık cezaevi yaşamının ardından tahliye edildi.

Sedat Göçmen, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (ÖDP) kuruluşunda yer almış ve mücadeleye SOL Parti'de devam etmişti.

Göçmen, İstanbul'da yaşıyordu.