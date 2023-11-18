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Fırtınaya dayanamayan balıkçı tekneleri kıyıya vurdu

Ajans Haberleri
  • 18.11.2023 17:20
  • Giriş: 18.11.2023 17:20
  • Güncelleme: 18.11.2023 17:20
Kaynak: İHA
Fırtınaya dayanamayan balıkçı tekneleri kıyıya vurdu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, Sevgi Plajı’ndaki balıkçı teknelerini karaya savurdu.

Aydın genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi’nde şiddetli fırtına etkili oldu. Sevgi Plajı’nda bulunan bazı tekneler, rüzgarın şiddetine dayanamayarak kıyıya vurdu.

Dalgaların boyu 2 metreyi aşarken, açıkta bekleyen balıkçı tekneleri zor anlar yaşadı. Kıyıda demirli bazı tekneler su alırken, rüzgarla birlikte büyüyen dalgalar sebebiyle birçok tekne de kıyıya savruldu. 

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