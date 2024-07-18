Fiş vermeyen de almayan da ceza ödeyecek

Alışverişte fiş veya fatura kesmeyen esnafa ceza artırılıyor. Bir kere yapana ceza 10 bin lira olacak, her tekrarda bu tutar artacak. Fiş almayanlar da 5 bin lira ceza ödeyecek.

Alışverişte fiş almayana da, vermeyene de ceza geliyor.



YTürkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni vergi paketiyle kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda birçok cezanın tutarı da artırılacak.

ALT SINIR 10 BİN TL

Fiş ve fatura düzenlemeyenlere şu anda 3 bin 400 lira ceza kesiliyor. Torba yasa teklifi ile bu ceza katlanacak.



Vergi uzmanı Abdullah Tolu, "Birinci tespitte 3 bin 400 olarak uygulanan ceza 10 bin lira oluyor. İkinci tespitte 20 bin lira, üçüncü tespitte 30 bin lira, dördüncü tespitte 40 bin lira beşinci tespitte 50 bin lira altıncı ve sonraki her tespitte 100 bin lira özel üsulsüzlük cezası kesilecek" dedi.

FİŞ ALMAYAN 5 BİN LİRA CEZA ÖDEYECEK

Fiş kesmeyenlerle beraber, almayanlar da sorumlu tutulacak. Fiş almadığı tespit edilen müşteriler 5 bin lira ceza ödeyecek.



Tolu, "Kanun teklifinde şöyle bir düzenleme var eğer alıcı 5 iş günü içerisinde satıcının fatura düzenlemediğini vergi dairesine bildirirse alıcılara bir özel usül cezası kesilmiyor" şeklinde konuştu.



Satıcılar son dönemde fiş yerine müşteriye adisyon gibi belgeler veriyor. Müşteriler de bunun fiş yerine geçtiğini düşünüyor.



Böyle bir durumda satıcıya iki kat özel üslup cezası kesilecek. Ödenmesi gereken tutar iki katına çıkacak.

Kaynak: NTV