Fişini almayan 5 bin TL ödeyebilir: Cezaların 43 katı aşan oranlarda artırılması gündemde

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta görüşülmesi beklenen vergi paketine göre, vergi cezalarının 43 katı aşan oranlarda artırılması gündemde. Yasa teklifine göre bakkala ekmek veya sakız almaya giden ama fişini almayan bir çocuğa 5 bin lira ceza kesilebilir.

Vergi kayıp ve kaçağını caydırıcı cezalarla önlemeyi hedefleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi cezalarında 43 katı aşan tutarlarda artışlar yapılmasını hedefliyor.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre, TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta görüşülmesi beklenen vergi paketindeki artırımlı ceza maddeleri nedeniyle hem işletmelerin hem de tüketicilerin ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilecekleri belirtiliyor.

Cezaların orantısız biçimde belirlendiğini ifade eden Türkiye Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) yetkilileri, cezaların uygulanması halinde alışveriş sonrasında fiş vermeyen işletmelerin ilk ihlalde 10 bin TL, daha sonraki ihlallerinde ise 65 bin liraya kadar para cezası ödemek zorunda kalabileceğini belirtti.

"AŞIRI YÜKSEK"

Alışverişlerden sonra fişini almayan tüketicilere, alışverişin tutarına bakılmaksızın 5 bin lira ceza kesilebilecek. Mevcut yasalarda bu ceza halen 680 TL olarak uygulanıyor. Bu cezayı Maliye’nin ceza kesmeye yetkili elemanlarının yanı sıra gerekirse bu amaçla görevlendirilecek kişiler de kesebilecek.

Ceza maddelerinin orantısız ve aşırı yüksek olduğunu savunan TÜRMOB yetkilileri, ceza ile fiş tutarı arasındaki orantısızlığa şu örneği verdi:

"Çocuğunuzu ekmek alması için bakkala gönderdiniz. Çocuk ekmeği alıp bakkaldan çıkarken görevliler fişini sordu. Çocuk da fişi almadığını söyledi. Uygulanacak ceza tam 5 bin lira. Yani ekmek almak giden çocuğunuz eve 5 bin liralık ceza makbuzuyla dönebilir.”