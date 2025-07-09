Fiskobirlik kalacak, bacası tütecek

Giresun Belediye Meclisi'nde, Giresun Üniversitesi'nin Fiskobirlik'e ait alanın üniversitenin gelişim sahasına alınması talebi, oy çokluğuyla reddedildi. Oylamada CHP Grubu ret, AK Parti Grubu ise kabul oyu verdi. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Şu anda Fiskobirlik’in yerine dokundurmam. Fiskobirlik kalacak ve bacası tüterek çalışacak" dedi.

Oylamada CHP Grubu ret, AK Parti Grubu ise kabul oyu verdi. Köse, konuya ilişkin, “Ben Giresun halkının çıkarına karar alırım. İki kurum da bizim için kıymetli ancak Fiskobirlik ne zaman İkinci OSB’de tesisi kurar ilk fındığı kırarsa işte o zaman konu bize gelirse oturur karar alırız. Şu anda Fiskobirlik’in yerine dokundurmam. Bu ilde Fiskobirlik kalacak ve bacası tüterek çalışacak, bundan taviz vermem” ifadelerini kullandı.